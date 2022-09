Sans contrepartie ? L’étrange défensede la bourgmestre de Mouscron

Mais non, nous dit-on, lui ne travaillait pas au noir: il travaillait gratis pro deo. Il n’avait même pas fallu le lui demander. Il s’était spontanément proposé de travailler pour rien, par amitié, quand il avait appris que l’entreprise mandatée pour les travaux chez ses amis avait renoncé à les effectuer. C’est du moins ce qu’affirme la bourgmestre de Mouscron.

Des gens qui travaillent au noir, chacun en connaît. Et même osons-le, que celles et ceux qui n’ont jamais eu recours à une personne travaillant au noir, qui n’ont jamais trouvé un arrangement pour faire baisser la facture, lèvent le doigt.

Des gens qui travaillent gratuitement (à l’exception de parents très proches) ça, c’est autre chose. Cela peut arriver dans le cadre d’un échange de bons procédés, de troc en quelque sorte. Mais il y a toujours une contrepartie. Et c’est normal, on dira même que c’est moral. Car s’il advenait qu’il n’y en eût pas, il y aurait nécessairement un profiteur et un naïf, voire un exploiteur et un exploité.

Alors qu’est-ce qui peut pousser une femme politique, pas tout à fait démunie, à insister sur le fait que l’homme qui travaillait chez elle le faisait "gratuitement", "par amitié"? Qu’est-ce qui peut la pousser à préférer se faire passer pour profiteuse plutôt que pour quelqu’un qui a eu recours à une personne travaillant au noir?

La réponse est venue de Charles-Éric Clesse, l’auditeur du Travail interviewé par nos confrères de Notélé: le recours à quelqu’un qui travaille au noir est punissable, le recours à un naïf qui travaille pour rien (M. Clesse ne l’a évidemment pas énoncé comme ça) n’est pas punissable.

Nous ne sommes pas convaincus pour autant que Mme Aubert ait fait le bon choix.