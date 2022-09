Notre agenda Wapi: les 24 Heures de Mouscron, un mariage de géants, place des Marionnettes, etc.

1. L’«Heureux tour» des 24 Heures de Mouscron

Ces 23, 24 et 25 septembre, c’est le retour plein et entier du week-end festif des 24 Heures de Mouscron avec concerts, courses, camping.

©ÉdA

Les 24 Heures de Mouscron, c’est trois jours de fête. Les festivités débutent ce vendredi soir avec le concert d’Hooverphonic suivi du show de Mister Cover. D’autres concerts et animations musicales égayeront tout au long du week-end la plaine de Neckere

L’événement se veut aussi sportif avec ses courses, dont l’incontournable course des 24 Heures qui prendra le départ le samedi à 14h. Les "ados" s’élanceront en relais, pour deux heures de course, le samedi à 15h. La course des 60 minutes pour les enfants se tiendra le dimanche à 10h.

Il est important de rappeler que les 24 Heures de Mouscron restent un rendez-vous à but humanitaire. Quinze associations seront représentées dans le village associatif. Cette année, quatre nouvelles associations ont aussi décidé de s’unir pour relever un défi de taille: préparer ensemble le repas chaud (le traditionnel plat africain, le poulet yassa) dans le chapiteau.

Samedi et dimanche, une série d’animations seront accessibles aux enfants autour d’un chapiteau spécialement aménagé pour eux: atelier coiffure, châteaux gonflables, plaine de jeux gonflables, piscine à boules, maquillage, atelier peinture et initiation au cirque.

2. Les géants Baudouin IV et Alix se marient à Ath

Ce samedi 24 septembre, les géants Baudouin IV et Alix célébreront leur mariage. De nombreux autres géants seront présents à Ath.

©ÉdA

En avril dernier, le géant athois Baudouin IV fêtait ses dix ans. Le Comte de Hainaut avait profité de l’occasion pour demander en mariage sa compagne géante depuis 2018, Alix de Namur.

Cinq mois plus tard, ce samedi 24 septembre, l’heure du mariage a sonné. En plus de la cérémonie proprement dite, le couple fondateur de la Ville d’Ath fêtera en grande pompe son union, en compagnie de la population et de nombreux amis géants.

La journée commencera à 11h, avec la célébration du mariage, en l’église Saint-Martin d’Ath. Dans l’après-midi, Baudouin IV et Alix seront rejoints par d’autres amis géants. Ceux-ci seront exposés dès 16h dans la rue du Gouvernement, avant de prendre part à un grand cortège historique dans les rues du centre-ville. Quelque 24 géants historiques venant de Wallonie, de Bruxelles, de Flandre, de France et de Catalogne sont attendus. En plus de trois fanfares athoises, le cortège comptera également dans ses rangs d’autres groupes folklorico-historiques. de retour au château Burbant, la fête se prolongera en soirée avec le bal des mariés.

3. Place des marionnettes «Géants et minuscules» à Tournai

"Géants et Minuscules" rendra hommage, ce dimanche, à partir de 14h30, sur la Grand-Place de Tournai, à l’une des grandes traditions de notre région: les géants.

©–

Dans le cadre du "Festival Découvertes Images et Marionnettes" et de l’événement "Place des Marionnettes", géants portés traditionnels, géants d’artistes de théâtre de rue, œuvres d’art plastiques contemporaines, miniatures animées… les figures de la démesure et du minuscule seront déclinées sous toutes leurs formes.

Au programme de cette journée, une quarantaine de créatures géantes, marionnettes ou minuscules invitées sur la Grand-Place de Tournai! Certains géants raconteront d’anciennes histoires locales, d’autres vous inviteront à déambuler aux rythmes de fanfares, tandis que des œuvres vous inviteront à la contemplation. Mais aussi quelques représentations, des installations interactives, de la musique…

À cette occasion, la Maison de la Marionnette présentera Hélène Dutrieu, une marionnette dans un corps de géant! Accès libre.