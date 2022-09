Pablos Andres au Hurlu Comedy Club : nouveau venu dans la programmation qui s'étoffe

Week-end d’ouverture: le samedi 1er octobreavec Laura Crowe & Him, James Deano et DJ Flashback, puis Julie Compagnon Duo & BJ Scott, le lendemain. Ensuite: Fabian Le Castel (les dernières de son dernier spectacle) — 6 et 7/10 (complet le 8/10), nouveau spectacle de Kody — 13/10 (complet), Éric Boschman avec "Ça va saigner" — 14-15/10, Mini Mondial de l’Impro (Belgique — Quebec — Maroc — France) — 16/10, Carlos Vaquera — 21-22/10, Nicolas Lacroix — 28-29/10, Jean-Luc Fonck raconte ses rêves (spectacle) — 4-5/11, Jovany — 11-12/11, Manon Lepomme — 16-17/11, Sofia Syko — 18-19/11, Sum — 26/11, Théâtre du Lointain: "Monologues de Garces: L’Hallali" — 2-3/12, Martin Charlier — 15-16/12, Funky Fab — 13-14/01/23, Pablo Andres — 20-21/01, Dave Parcoeur — 27-28/01, Chicandier et Mathou Cann — 5/2 (complet 4/2), Kostia — 10-11/2, François Martinez — 17-18/2, Arnaud Cosson — 3-4/3, Zidani — 17-18/3, Faites l’amour avec un Belge, avec Michaël Dufour et Solène Delannoy — 24-25/3 et Daniel Camus — 31/3 et 1/4.