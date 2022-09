Luingne: hommage à Omer Huyse, vainqueur de la plus longue étape de l’histoire du Tour de France

Le champion est entré dans la légende du Tour en levant les bras sur la plus longue étape de l’histoire. C’était en 1924. Les coureurs devaient rallier Les Sables d’Olonne à Bayonne, pour une distance de 482 kilomètres.

Et à la fin, c’était Omer Huyse qui s’était imposé! Le coureur a vécu à Luingne pendant une grande partie de sa vie. Il est enterré dans le cimetière du village et reste une des figures emblématiques de la cité des Cleugnottes.

En habits d’époque! ©ÉdA

Un hommage lui était dédié samedi dans le fief où il a rendu son dernier soupir le 2 mars 1985, en collaboration avec le collectif Squadra Flandria, "un club regroupant une dizaine de passionnés de l’histoire du cyclisme, notamment des années 1910 à 1930", précise la Ville de Mouscron. Le but du collectif est de rendre hommage aux coureurs belges de cette époque et à leur matériel, à mille lieues de celui utilisé aujourd’hui par les cyclistes professionnels.

Pour raconter la fabuleuse histoire de ces forçats de la route, le groupe collectionne des archives, des vélos et les (authentiques) équipements de l’époque. Dans ce contexte, l’hommage à Omer Huyse sonnait comme une évidence.

En présence d’une membre de la famille Huyse, les coureurs prenant part à l’opération ont participé à la signature de la feuille de départ et à la remise des dossards et des plaques de cadres, comme sur le Tour de France 1924. "Tout ce beau monde s’est ensuite dirigé vers le cimetière de Luingne pour un instant de recueillement, le dépôt de gerbe et une minute de silence devant la tombe d’Omer Huyse."

Sur leurs bicyclettes des années 20, les membres de Squadra Flandria ont ensuite pris le départ pour une balade dans la région, qui passait notamment par l’ancien café tenu par Omer Huyse à la chaussée du Risquons-Tout et par les deux derniers secteurs pavés de Paris-Roubaix. Une journée importante pour la mémoire de celui qui a donné au cyclisme belge ses lettres de noblesse, près d’un siècle avant l’avènement de Remco Evenepoel sur le Tour d’Espagne…