Kazartt, des ceintures espagnoles au fort accent mouscronnois

Si tout a changé depuis, c'est parce que le Mouscronnois n'est plus installé en Catalogne, mais à plusieurs milliers de kilomètres de là. "Vivre uniquement de Kazartt, c'était très compliqué. J'ai retrouvé un travail à la fin de l'année 2019, puis j'ai déménagé à Dubaï pour mon boulot. J'avais délaissé la marque. Mais quand vous débarquez dans un nouveau pays et que vous vivez le confinement au bout de quelques semaines, vous avez du temps pour réfléchir."

Le modèle Racines, fier d'être belge! ©EdA

Le covid a permis à Guillaume de faire le point sur Kazartt...et de repartir avec des idées nouvelles. "J 'ai lancé une nouvelle collection récemment. En quatre ans et avec toutes les épreuves traversées depuis le lancement à Barcelone, la marque a pris en maturité. Donc les articles que l'on propose aussi", estime Guillaume Loiseau."Aujourd'hui, les ceintures que l'on propose sont davantage perçues comme des cadeaux", poursuit le Mouscronnois.

Séduire en France et en Espagne

La raison? Leur customisation. Les ceintures Kazartt contiennent toutes un message que l'on retrouve dans leur appellation. Le modèle baptisé détermination est sobrement floqué d'un vélo, le porteur du modèle optimiste verra un verre de vin et celui d'ambition, un sommet montagneux. Mais l'article le plus original, c'est le modèle Racines. "Avec un cornet de frites et un petit drapeau belge, c'est un hommage à notre drapeau, notre gastronomie et notre surréalisme", insiste Guillaume. En jouant sur les modèles et les couleurs, 25 ceintures sont disponibles, toutes fabriquées en Espagne, dans la Province d'Alicante. "Quand on a lancé l'aventure Kazartt, on vendait beaucoup à Mouscron. Ici, ça se développe aussi à Tournai, à Bruxelles. Mais on séduit également en France et en Espagne."

Conserver un travail à côté permet à Guillaume de porter un projet plus ambitieux. "J'espérais pouvoir vivre de Kazartt, mais il faut vendre beaucoup de ceintures pour y arriver. Aujourd'hui, mon travail finance le projet et on verra par la suite", estime le Mouscronnois, qui fat partie d'une société belge (Emakina) installée aux Émirats Arabes Unis ou travaillent d'autres ressortissants du plat pays. Une façon de rester connecté à ses origines. Et pas uniquement en portant la ceinture Racines et son cornet de frites.