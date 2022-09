Pierre-Jean Verhoeven comme point de départ

Le Mouscronnois a commencé à exploiter sa plume dès l’adolescence, couchant sur papier cinq romans inaboutis "que je ne publierai jamais". Un exercice qui lui a cependant permis d’appréhender ce cheminement qu’est celui de noircir les pages et d’enfin oser, en 2020, laisser une œuvre lui échapper pour vivre sa vie auprès du grand public: Le cœur qui chatouille… En 2021, Îles d’idylles prend aussi place dans les librairies, "une histoire inspirée de ma grand-mère qui m’a tout appris de l’art".

Aujourd’hui, un troisième livre est sorti de presse: "Loto-Portrait!"né de ses échanges avec un autre Mouscronnois, le talentueux dessinateur et aquarelliste Pierre-Jean Verhoeven. "Le flash est arrivé par lui: il avait photographié une devanture de magasin et on le voyait alors dans un reflet en légère transparence. Je le lui avais dit – parmi les nombreux messages qu’on s’échange régulièrement – et il m’avait répondu que c’était le fruit du hasard. Je lui avais alors rétorqué qu’il avait réalisé un Loto-Portrait! En l’exprimant, je me suis dit que ça me plaisait bien, cette idée de savoir ce qui est caché… C’est comme ça que j’ai invité l’histoire de cet écrivain, Augustin, qui est pris dans l’écurie d’une jeune éditrice qui s’appelle Victoire Devandieux (le nom avec X à la fin n’a pas été choisi au hasard, la barrière des religions est sautée et toutes les possibilités sont ouvertes).

Augustin a eu du succès avec un livre pour lequel il a reçu le prix Fémina. Il en est content car c’est un prix décerné par les femmes alors qu’il est un écrivain féministe (il me ressemble un peu!) Mais il s’interroge aussi sur le vedettariat, sur la relation de l’écrivain avec son éditeur et face à certains critiques qui ne prennent pas le temps de lire, qui aiment se mettre en avant plutôt que de parler de l’écrivain qu’ils reçoivent. Il se projette d’ailleurs à un moment donné dans une émission au cours de laquelle le présentateur vedette fait beaucoup de verbiage mais ne va finalement pas au fond des choses. Il arrive alors à le remettre en place avec l’un de ses collègues présent en plateau…"

«Un peu de ma vie et beaucoup de mes rêves»

"Il y a un moment phare également dans le roman: alors qu’il déjeune avec son éditrice, le héros fait un AVC. Il va en ressortir mais sa vie va en être complètement transformée. Il se pose la question de ce que peut apporter le geste d’écrire, d’amener cet imaginaire aux mains du plus grand nombre. On aborde aussi la possibilité d’une œuvre qui peut être portée à l’écran et qui va trahir les mots de l’écrivain, continue M. Clynckemaillie dont on ne peut s’empêcher de se demander si ce n’est pas en partie sa projection de papier, cet auteur de romans… C’est à la fois une histoire mais en même temps une réflexion sur le fait d’écrire. On dit souvent qu’exposer, c’est s’exposer: je dis toujours que ce que j’écris, c’est un peu de ma vie et beaucoup de mes rêves. Immanquablement, on ne parle que de ce qu’on a vu, que de ce qu’on a vécu. Les lieux que je décris sont des lieux que je connais, où je suis allé. Les personnes sont inventées ou inspirées de certaines que j’ai pu connaître et qui avaient ce côté bien trempé, qui me permettait de les traduire en héros de roman…"

L’écriture durant les vacances

L’auteur précise enfin que ce n’est pas un livre du confinement puisque la parenthèse imposée ne lui fut pas forcément propice à cela. "J’écris durant mes vacances. Il suffit que j’aille passer quelques jours quelque part pour me nourrir l’esprit, comme à Vianden au grand-duché de Luxembourg que j’adore, avec ma chambre d’hôtel pétrie qui donne sur la vieille ville et le château, ou cet été, à Antibes, dans la vieille ville, devant la maison de Jacques Audiberti que j’adore en tant que poète."