GuiHome va vous détendre au Marius Staquet, le 7 octobre

Vous revenez donc à Mouscron

GuiHome: C’est vrai. J’y étais passé pour mon premier spectacle, il y a bien longtemps. Le choix de cette programmation-ci est avant tout de pouvoir passer dans le plus d’endroits en Belgique francophone. J’ai envie qu’un maximum de personnes qui m’apprécient puissent en profiter – je le dis en toute humilité – et il était évident que Mouscron allait faire partie de mon itinéraire.

Vous franchissez également la frontière, jouant de la Cigale à Paris jusqu’au magnifique Colisée de Roubaix. On vous connaît tant que cela en France?

Sans les réseaux sociaux, cela aurait été ambitieux! Mais à l’ère du digital, les cartes sont redistribuées. YouTube est un vecteur de notoriété. Alors non, je ne suis pas aussi connu en France qu’en Belgique mais j’ai une base qui me suit en France et on a donc programmé une petite dizaine de dates dont dans le Nord qui me suit depuis très longtemps.

À quoi peut-on s’attendre sur le fond comme sur la forme en venant vous voir au Marius Staquet?

C’est un spectacle qui a été créé bien avant la pandémie et qui a donc subi des adaptations, même s’il est très universel et très intemporel. Il peut traverser l’actualité sans paraître désuet tous les 15 jours, bien que je fasse quand même allusion à la pandémie… mais très peu car on en a assez bouffé!

Comme je viens d’avoir 30 ans, le public a face à lui un personnage qui passe de l’âge ado à l’âge adulte. Il touche donc ceux qui le seront et ceux qui le sont déjà, ça parle de la magie de grandir et de l’arnaque qui pointe finalement le bout de son nez! GuiHome a grandi mais pas en matière de taille…

Ça frôle le stand-up mais c’est du théâtre avec une grosse mise en scène, je viens de là, j’ai suivi des cours dès l’âge de 7 ou 8 ans.

Vos derniers sketchs sur la Toile abordent aussi bien la mort de la reine Elizabeth II que l’inflation. Y a-t-il des sujets qui ne vous inspirent pas?

Il n’y a pas de sujet dont je n’ai pas envie de parler car je ne me pose pas de questions. J’ai toujours travaillé de manière spontanée et si j’ai l’inspiration qui vient à propos d’une thématique, je sors la caméra dès que j’ai cette pulsion. Mon personnage peut se moquer de tout: des autorités, des vaccinés puis des non-vaccinés… J’essaie que tout le monde en prenne pour son grade plutôt que de diviser.

Entre vos vidéos humoristiques, la scène, votre nouvelle émission «Comme à la maison» sur Tipik, vos chroniques en radio, la mini-série «Messieurs Pipi» dont vous tournez la nouvelle saison avec Pablo Andres, votre festival «Namur is a joke» dont on annonce le retour en mars prochain, votre marque de vêtements, votre boîte de com… Vous êtes boulimique de travail?

On parle effectivement de moi comme ça dans mon entourage. Si je n’ai pas de projet, je me sens comme en danger, j’ai l’angoisse qui monte, le sentiment d’un vide, d’un vertige. J’ai 30 ans, j’ai l’énergie de mettre en place tous mes rêves…

En venant chez nous, vous allez précéder d’une semaine une humoriste que vous connaissez bien: Fanny Ruwet, de passage le 14 octobre. Quelle promotion pourriez-vous lui faire pour sa venue au centre culturel?

J’encourage d’abord tout le monde à se ruer dans les théâtres et les centres culturels. Ce secteur a pris cher et je suis conscient de la crise financière qui arrive mais s’il vous reste quelques euros, destinez-les à la culture.

Et pour parler en particulier de Fanny: les femmes sont de plus en plus nombreuses dans l’humour et c’est une grande victoire. Fanny est connue en Belgique comme en France, avec ses chroniques sur France Inter, elle a une manière assez cash de parler et c’est encore plus à mourir de rire lorsque ça sort de la bouche d’une fille!

29€, 26€, Article 27. 056860160 www.centrecultureldemouscron.be