Hooverphonic, ambassadeur de la belgitude depuis 25 ans: «on nous classait comme un groupe sans lendemain»

Mouscron, on connaît! On a déjà joué plusieurs fois ici. C’est une belle région avec une grande ferveur. Mais ce qui nous motive encore plus, c’est de jouer pour la bonne cause.

En 2022, vous êtes passés par l’Abbaye de Villers-la-Ville et vous finirez l’année à Dubaï. Un grand écart qui illustre tant l’attachement du groupe à ses origines que sa portée internationale…

On aime voyager, mais on aime aussi jouer à la maison. La Belgique, ce n’est pas si grand. On profite beaucoup des dates à domicile mais on ressent aussi l’envie de jouer ailleurs, de découvrir différents publics. Les Belges nous considèrent majoritairement comme un groupe commercial. Alors que dans certains pays étrangers, on nous classe comme un groupe indie (NDLR: indépendant). C’est cette diversité que l’on recherche et que l’on retrouve aussi chez nous, de chaque côté de la frontière linguistique.

Le public flamand est si différent du public wallon?

Je perçois davantage les spectateurs néerlandophones comme des diesels. Chez les francophones, il n’y a pas besoin d’échauffement. Ils rentrent tout de suite dans l’ambiance du concert. Mais dans les deux cas, c’est un public qui adore faire la fête!

Récemment, vous avez conçu et chanté un clip pour Brussels Airlines, qui rappelle les consignes de sécurité aux passagers avant le décollage. Une vidéo à la fois sérieuse et décalée. Pour mieux rappeler votre belgitude ?

C’était très difficile à faire parce qu’il y avait beaucoup de consignes. Mais on aime parfois être là où on ne nous attend pas. Je reprends l’exemple de l’Eurovision 2021. On a entendu des gens qui s’interrogeaient sur notre présence. Pas nous, on suit notre instinct. Je trouve que c’est de plus en plus rare avec tous les artistes dont la carrière est davantage dictée par Instagram, Tik Tok et les autres réseaux sociaux.

Hooverphonic a fêté ses 25 ans en 2021. Est-ce cet instinct, dont vous parlez, qui permet cette longévité?

Le quart de siècle, quand on y pense, c’est surréaliste. En 1996, quand on a débuté, on nous classait comme un groupe sans lendemain. Et on est toujours là, avec au moins un tube sur chaque album. En concert, on a le luxe de ne jouer que des succès. Geike avait 18 ans quand on est parti pour sept semaines en tournée aux USA, en 1997, c’était irréel. Quand on repense à tout ce qu’on a fait depuis, on ressent forcément de la fierté.

Comme tant d’autres artistes, vous avez traversé difficilement la crise du Covid. Quelles leçons retirer de cette période aujourd’hui?

Qu’être sur scène, c’est une nécessité. Pendant la deuxième vague, je déprimais. À un moment précis, on ne pouvait jouer qu’en France. Je traînais les pieds. Mais en entrant dans le bus pour nous rendre jusqu’au concert, j’ai retrouvé toute l’adrénaline que la scène me procurait. Cette sensation, on en a tous besoin et on en profite encore plus aujourd’hui, parce qu’on sait tout ce qu’on a manqué pendant deux ans.

Vous avez longtemps été les ambassadeurs de la scène belge à l’international. Avec quel regard voyez-vous l’éclosion d’artistes comme Stromae, Angèle ou Girls in Hawaii?

Ces artistes, ils sont plus grands que nous maintenant. C’est un autre motif de fierté. La musique belge a des originalités, des bizarreries qui plaisent à l’étranger. Elle réunit des styles qui ne se marieraient pas forcément à première vue. Jacques Brel, Salvatore Adamo, plus récemment Selah Sue aussi: ça a fonctionné à l’étranger parce que ces artistes passent par la France. La France est importante pour nous, artistes belges.

•Mysterious, le nouveau single d’Hooverphonic est disponible sur toutes les plateformes de streaming… en attendant le douzième album en préparation.