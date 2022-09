Ukrainiens, traitement des déchets & rénovation au cœur des débats du conseil communal de Mouscron

68 réfugiés ukrainiens

D’abord la vaccination, qui a repris lundi au CHMouscron. Mais aussi l’accueil des ressortissants ukrainiens. "Ils sont 68 à vivre chez les particuliers qui ont accepté de les héberger", indique Brigitte Aubert. "On a recensé cinq départs cet été. S’il ne reste plus de place chez les particuliers, des hébergements collectifs se préparent avec les autorités provinciales, notamment."

Rue des Sheds et rue Marie-Olympe de Gouges

À noter la dénomination de deux nouvelles voiries: la rue des Sheds et la rue Marie-Olympe de Gouges, du nom d’une femme de lettres et d’une militante pour le droit des femmes qui a vécu en France au XVIIIe siècle. Écolo et le PS ont salué cette initiative et encouragent à "féminiser"les noms des rues de Mouscron.

Rénover le toit du bâtiment des archives

438.000 euros pour refaire totalement le toit du bâtiment des archives communales. Dans le cadre de la Politique Intégrée de la Ville, la majorité a proposé de démonter et de reconstruire les toitures, "moussées il y a plus de 20 ans", indique la bourgmestre. La PIV sert à redynamiser l’économie locale via des projets urbains de rénovation et de revitalisation. "Dynamiser la Ville en rénovant le toit des archives communales? J’aurais pu l’entendre pour l’ancienne piscine qui dispose d’une belle capacité de rayonnement. Pas pour ça", indique Fatima Ahallouch. Le groupe PS s’est abstenu de voter.

Le tonnage des déchets diminue

Autre point traité par l’assemblée, la relance d’un marché public relatif à la collecte en porte à porte et le transport des déchets ménagers récoltés. Le marché actuel arrive à échéance le 31 décembre. Le point a été approuvé à 2,25 millions d’euros pour trois ans. L’occasion pour Ann Cloet (mais aussi Rebecca Nuttens) d’évoquer le rôle et le développement des points d’apport volontaire et la quantité de déchets traités, de 14.000 tonnes en 2019 à 10.000 en 2021. Une diminution que l’on doit notamment à la disparition de la déchetterie "La quantité moindre du tonnage diminue aussi les coûts. Malheureusement, le coût du transport contrebalance un peu avec cette bonne nouvelle", conclut l’échevine de l’environnement.