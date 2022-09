Le passé hurlu en lice pour «les» prix Renaudot

Les livres ont été sélectionnés par le jury composé de dix personnes – Dominique Bona et son jury mêlant Frédéric Beigbeder, Patrick Besson, Georges-Olivier Châteaureynaud, Franz-Olivier Giesbert, Cécile Guilbert, Stéphanie Janicot, J.M.G. Le Clézio et Jean-Noël Pancrazi et une personne encore inconnue qui doit succéder à Christian Giudicelli, décédé en mai – au sein du mythique restaurant parisien Drouant (c’est là aussi qu’est proclamé le Goncourt).

La Printanière figure aussi dans la liste pour le Renaudot des lycéens!