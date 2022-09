Une semaine après la cyberattaque, le CPAS de Mouscron est «aveugle mais pas paralysé»

La réponse de Benoît Segard n’a pas traîné. Le président du CPAS a rapidement fustigé les insinuations de son interlocuteur. "Dans vos propos, on peut au moins distinguer une vérité: le CPAS a été victime d’une cyberattaque."Et tout le reste? "Vous vous demandez comment peut-on être victime d’un tel piratage. Et bien comme un cambriolage classique, le risque zéro n’existe pas. C’est la faute à pas de chance. Peut-être faudra-t-il investir dans une protection plus performante. On prendra toutes les conclusions qui s’imposent", poursuit le président du CPAS. "Notre structure est aveugle, mais pas paralysée. Les données ont disparu, ce qui retarde notre travail. Mais on continue d’assurer le soin aux résidents de nos maisons de repos, on continue de venir en aide aux plus démunis. Les personnes en grande difficulté ont reçu une aide financière en espèce. Seules quelques aides sociales ont été retardées, mais on a mis une troisième ligne téléphonique à disposition pour répondre aux interrogations de nos concitoyens. C’est une difficulté à surmonter, mais le personnel fait preuve d’une grande solidarité pour continuer à avancer…"