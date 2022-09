Mouscron: la Ministre Dedonder chez Sioen confectionnant les nouvelles tenues militaires (photos)

Une visite qui s’inscrit dans le dossier de l’appel d’offres attribué en avril dernier à un consortium (Sioen, Seyntex et Crye Precision) pour la fabrication des vêtements de l’armée belge.

La Ministre Ludivine Dedonder ne s’est pas focalisée sur les tenues militaires mais plus largement sur l’excellence «Sioen», comme ici, en visitant le département contrôlant les vêtements à l’étage du bâtiment. ©EdA

Ce dossier Belgian Defence Clothing System, "c’est un contrat de 15 ans qui est passé entre la Défense belge et Sioen via un consortium visant à renouveler tous les équipements de nos militaires. Ce sont des vêtements qui seront adaptés et qui pourront continuer à l’être en fonction des situations sur le terrain. On a des entreprises de haute technologie en Belgique nous permettant de nous équiper sur notre propre sol", explique la Ministre tournaisienne complétée par Michèle Sioen à la tête du fleuron belge: "Nous avons les tissus les plus modernes et les plus techniques, avec des fils toujours plus résistants et toujours plus légers. Et nous continuerons effectivement la recherche et le développement au cours des 15 années que durera ce contrat".

Penser aux femmes

MmeDedonder explique que cette création noire-jaune-rouge prend en charge les moindres détails. "Notamment des vêtements adaptés aux femmes militaires, ce qu’il n’y avait pas, et même des sous-vêtements."

Mon objectif est d’avoir une collaboration étroite entre nos entreprises et la Défense. La Défense de demain s’ouvre à la société.

Et preuve que nos avancées font mouche: "Le marché belge est soutenu via l’État et c’est une belle carte de visite pour les exportations. D’autres nations s’intéressent à ce qui est produit".

Petite enjambée au-dessus du tapis roulant envoyant les commandes emballées aux quatre coins du globe ©EdA

Pouvoir stocker

Enfin, parce qu’il faudra bien stocker toute la production militaire, un permis de construire a été déposé afin de bâtir un nouvel espace en terres hurlues, à côté du site Sioen existant. "Il aura une superficie de 10000 m2. Il devrait être opérationnel vers la fin de l’année 2024", glisse MmeDedonder.