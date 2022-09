Mouscron: 2,8 millions d’€ pour rénover le parking de la Réno? «Un montant démesuré» pour l’opposition

2,8 millions d’euros, est-ce un montant démesuré? "Ça semble énorme pour de tels travaux", estime Sylvain Terryn, conseiller communal Écolo. Un scepticisme partagé par Fatima Ahallouch pour le groupe PS. Comment justifier une telle enveloppe? Brigitte Aubert précise que les travaux permettront également de "stabiliserle bâtiment", y compris les logements situés au-dessus du parking. "Les soucis sont là. Il y a des fuites et de l’humidité."Échevine des travaux, Marie-Hélène Vanelstraete précise qu’il y a "beaucoup de choses à faire"pour réhabiliter l’infrastructure réservée aux habitants de la Réno, notamment rendre plus cohérent ses entrées et sorties. "On avait imaginé un subside pour ce dossier, mais on n’a pas pu l’obtenir, donc on s’était focalisé sur le parking des Arts accessible au public", indique l’échevine.

«22.000 euros par place de stationnement»

Une enveloppe de 2,8 millions d’euros aurait peut-être mérité que les deux élues dévoilent un peu plus de détails techniques en séance publique. C’est peut-être cette raison qui a poussé l’opposition à ne pas suivre la majorité sur ce projet de rénovation. Lors du conseil communal de lundi soir, Écolo s’est abstenu en déplorant qu’un "budget démesuré"soit débloqué pour un tel chantier. Conseiller indépendant, Jonathan Michel a voté non, comme le groupe PS. "P ar un rapide calcul, on se rend compte que ça représente un montant de 22.000 euros par place de stationnement. À Mouscron, on semble avoir la poisse avec les parkings", déplore Fatima Ahallouch.

Au total, les 126 places sont réparties en 110 logements. Si le parking est prévu uniquement pour les habitants de la Rénovation urbaine (moyennant finance), la bourgmestre estime qu’il "permet de libérer 126 places pour les personnes qui souhaitent se rendre dans le centre-ville."

Des arguments qui n’ont pas suffi à convaincre l’opposition.