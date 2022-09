Elizabeth II à Zonnebeke : une apparition royale, comme un mirage…

C’est le 12 juillet 2007 que le rendez-vous nous a été fixé dans ce qui est le plus grand cimetière militaire du Commonwealth au monde, à l’occasion de l’inauguration du centre des visiteurs. Même avec une accréditation, la rigueur était de mise, le statut d’Elizabeth II étant ce qu’il était! On se souvient qu’il a fallu se poster derrière une enfilade de tombes et ne pas bouger d’un orteil. Attendre encore et encore… Avant de voir la petite silhouette très colorée s’avancer. Comme l’impression de voir un mirage alors qu’elle n’est finalement faite que de chair et d’os, comme nous tous! Elle s’est avancée en étant suivie par feu son époux le Prince Philip marchant toujours trois pas derrière elle comme le voulait la tradition ainsi que par la reine Paola. Un passage bien en vue avant de disparaître dans un parcours bien établi.

Certes, c’était un reportage au milieu de tant d’autres. Mais il est forcément impossible d’y voir un semblant de normalité pour quiconque aura suivi la monarque au cours de ses sept décennies de règne. Cela ne restera donc jamais un jour de travail comme les autres dans une carrière. Davantage encore depuis ce 8 septembre…