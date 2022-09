«Ce n’est plus l’anarchie devant l’école»: la rentrée à l’épreuve des rues scolaires, à Mouscron (vidéo)

Logique, aucune voiture n’est autorisée à passer entre 11h45 et 12h30, le temps de la sortie des élèves. C’est ce qu’on appelle une rue scolaire. À Mouscron, il y en a deux. La première a vu le jour lors de la rentrée 2021, dans la rue Louis Dassonville à Luingne (où se trouve l’école communale). La deuxième a été lancée dans la rue du Sapin Vert, en janvier dernier.

Deux barrières matérialisent chaque jour d’école sa transformation temporaire. Aux "manettes"ce mercredi, deux stewards de la Gestion Centre-Ville, dont Michaël. "Ce n’est pas toujours moi. On se relaie avec au moins sept autres stewards ou gardiens de la paix ici", précise notre interlocuteur. Y voit-il une différence niveau sécurité? "Oui, c’est plus simple pour les enfants. En revanche, on doit surveiller à ce qu’aucun parent ou proche ne stationne son véhicule devant les barrières, à un croisement ou sur un passage piéton près du périmètre de la rue scolaire."

Midi pile, les « fauves »sont lâchés. Certains enfants regagnent d’eux-mêmes leur domicile, d’autres repartent avec leurs parents. Gaëlle s’est stationné à une centaine de mètres pour attendre sa fille devant les grilles du Sacré-Cœur. « Avant, il y avait beaucoup de circulation ici. Aujourd’hui, elle est interdite pendant trente minutes et c’est une très bonne chose », avoue la maman d’élève. « Ma fille est en quatrième primaire. Quand je l’accompagne à l’école, je vais jusqu’à la grille à pied avec elle. Mais sa sœur la dépose devant l’entrée de la rue scolaire et ma fille ne se sent pas encore totalement en sécurité. »

On peut toujours faire mieux, mais ce dispositif sécurise au moins la sortie directe de l’établissement. "Avant, c’était l’anarchie. Depuis les barrières, c’est plus tranquille", estime Sébastien.

Papa de deux enfants et résident dans une rue voisine, le Mouscronnois précise qu’il "ne laisserait pas ses enfants traverser seul"ailleurs que dans ce type de rue. La sécurité est un combat de tous les instants. Malgré les efforts déployés, tout le monde n’en est pas encore conscient…

Le dispositif nous donne satisfaction

©EdA

"La sécurité routière à hauteur des écoles est une réflexion importante et la rue scolaire, un dispositif efficace. Mais on ne peut pas en placer partout", avoue Marie-Hélène Vanelstraete.

L’échevine de la mobilité liste les contraintes qui ne permettent pas toujours d’en aménager une à la sortie d’un établissement. "Il faut d’abord veiller à ce qu’il y ait un parking de délestage situé près de l’école. Il faut aussi que le dispositif soit accepté par la direction de l’école ciblée. L’une d’entre elles a refusé car ça ne l’arrangeait pas. Il faut aussi qu’il y ait un agent de chaque côté. Parfois, il s’agit d’un encadrant de l’école. Mais quand c’est impossible, on doit trouver une solution en interne", énumère l’échevine. Sans oublier les écoles dotées d’aménagements déjà existants comme dans la rue Camille Busschaert (pour le Collège Sainte-Marie) ou devant l’institut des Frères Maristes.

À l’heure actuelle, aucune autre rue scolaire n’est en projet dans l’entité. « Ça demande beaucoup de logistique », insiste Marie-Hélène Vanelstraete. « Mais le dispositif a donné satisfaction en termes de sécurité. Il était plus facile à mettre en place à Luingne car il s’agissait d’une rue à sens unique et d’une école un peu plus petite. À Mouscron, il s’agit d’une grosse école et il reste encore quelques problèmes d’indiscipline autour du périmètre de la rue scolaire. »Des habitudes qui devront changer et qui sont accompagnées d’autres aménagements faits ou à venir (éclairage public, totem visible de loin, distribution de gilets fluo). Beaucoup de choses sont mises en place pour éviter une collision forcément déséquilibrée entre piéton et véhicule motorisé.