Bonheurs et soucis du métier

"Le textile au fil des femmes"proposé par la Maison du tourisme de Mouscron et PAC exposera des photos, des documents et des interviews de ces doigts de fées qui ont fait rayonner la cité des Hurlus dans et hors de notre pays. Les propos ont été recueillis par une ancienne journaliste de L’Avenir Mouscron, Aurélie Vandecasteele. "L’exposition devait se dérouler l’an dernier, sous le thème du "Matrimoine"mais le contexte Covid ne l’avait pas permise. Entre-temps, Fatima Ahallouch est intervenue au conseil communal pour souligner qu’on ne mettait jamais assez en avant le patrimoine de Mouscron. D’où l’idée de croiser tout cela avec l’innovation, thématique choisie cette année. C’est ainsi qu’est née cette exposition sur le patrimoine industriel au féminin, indique la membre de PAC et journaliste syndicale – elle a ainsi pu bénéficier d’un accès aux riches archives photographiques de la FGTB Textile pour l’exposition – qui a pris le temps d’écouter pour mieux raconter. J’ai recueilli une dizaine de témoignages. Ils seront présentés sur une quinzaine de panneaux mêlant des photos d’époque, des phrases extraites et des explications plus développées. Il y aura aussi des QR-Code permettant de retrouver l’intégralité des interviews sur le web.

J’ai entendu des choses émouvantes, des souvenirs de jeunesse, des gens de l’industrie textile et des ateliers de confection – ce n’est pas les mêmes métiers mais on a souhaité les regrouper – qui ont beaucoup aimé leur profession mais qui ont souvent souffert physiquement au dos, au cou… C’est souvent revenu."

«Ce n’est pas un sujet qui m’est étranger, même si je n’ai jamais travaillé dans l’industrie»

Si Aurélie Vandecasteele s’est investie presque intimement dans cette exposition qu’elle espère voir être montée ailleurs, c’est parce qu’elle lui parle à titre personnel. "Ce projet m’intéressait puisque mes deux grands-mères étaient couturières, l’une a d’ailleurs enseigné la couture à l’autre! Par ailleurs, je viens d’une famille syndicale et Patrice d’Hoop, figure locale aujourd’hui disparue, était mon cousin. Enfin, en tant que journaliste aux débuts du Courrier, j’ai aussi couvert des faillites, des fermetures, des cellules de reconversion pour Motte ou De Poortere par exemple. C’étaient mes premiers sujets…"

Samedi et dimanche, de 10 à 18 heures. Visites guidées de 60 minutes: samedi, à 11 heures et 14 heures/Dimanche, à 14 heures et 16 heures. Place Charles de Gaulle. Gratuit.