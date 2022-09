Mouscron met son patrimoine en avant, ces samedi et dimanche

– Le MUSEF (Musée de folklore) propose deux thèmes de visite: des souvenirs associant "Femmes et patrimoine"(visites guidées samedi et dimanche, à 14h30 et 16h30) et "Patrimoine et innovation: un écrin d’architecture pour nos trésors de folklore!"(visites guidées samedi et dimanche, à 15h30);

– Le Centre Marcel Marlieroffre une exposition temporaire intitulée "On n’arrête pas le progrès!", soit les grandes innovations du XXe siècle via 13 dessins originaux de l’artiste herseautois. À voir gratuitement jusqu’au 25 septembre;

– Cercle ouvrier chrétien (St-Joseph): le bâtiment érigé en 1932 a subi une incroyable cure de jouvence de trois ans pour un résultat qui vaut le détour. Visites guidées au 52, rue Saint-Pierre, samedi (14 et 16 heures) et dimanche (10 et 11 heures).