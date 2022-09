Pour cette campagne automnale, il sera de nouveau possible de se faire vacciner à Mouscron. Un changement de lieu est cependant à signaler! Cette fois, le centre de vaccination prendra place non pas au Centr’Expo, mais bien au Centre Hospitalier de Mouscron (avenue de Fécamp, 49).

Dès ce lundi 12 septembre, à 9h, les premières personnes sollicitant une nouvelle dose booster seront accueillies dans les anciens locaux dédiés aux urgences. L’accès se fera par l’entrée principale de l’hôpital. À l’intérieur, un marquage indiquera ensuite la direction à suivre, tandis que des stewards seront également présents pour diriger les candidats à la vaccination.

L’accès au centre de vaccination n’est possible que sur rendez-vous via le site www.jemevaccine.be ou via téléphone au 071 31 34 93. Pour ce faire, des convocations ont d’abord été envoyées aux personnes de plus de 65 ans. Ensuite, les 50-64 recevront leur courrier.

Les personnes plus jeunes ne seront pas invitées personnellement en Wallonie, sauf si elles appartiennent à un groupe prioritaire (immunodéprimés, personnel de santé, etc) Ces personnes peuvent néanmoins avoir accès à la vaccination, sur base volontaire. Le site www.qvax.be a d’ailleurs été réactivé dans ce but.

Le centre de vaccination de Mouscron établi au Centre Hospitalier sera ouvert du lundi au samedi de 9h à 19h. S’agissant d’un établissement de santé, les personnes sollicitant la vaccination ne doivent pas oublier de se munir d’un masque.

Pour tout renseignement complémentaire sur le fonctionnement du centre de vaccination de Mouscron: Service communal de la Santé – 056/860.214