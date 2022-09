Black-out pour nos bâtiments publics? À Mouscron, Tournai ou Ath, on éclaire votre lanterne

Un bref message qui n’aurait certainement provoqué aucun remous il y a quelques mois. Mais en pleine crise énergétique, la donne est différente. L’action (symbolique) de soutien matérialisée sur la façade du CAM a été mal reçue, voire décriée par les internautes qui y voient une absurdité de plus au moment où la facture d’électricité devient impayable pour de plus en plus de foyers.

Pourtant, le CAM est éclairé tous les soirs (un étage sur deux) et revêt régulièrement des teintes différentes (ce sera encore le cas pour Octobre rose). Mais le fait que l’opinion publique s’en préoccupe et s’en émeuve aujourd’hui est révélateur d’une situation de moins en moins tenable.

Il soulève aussi une question qui prend tout son sens désormais: faut-il éteindre nos bâtiments publics? "Impossible pour le CAM", répond Marie-Hélène Vanelstrate. "Le centre administratif a été étudié pour faire office d’éclairage public dans la rue de Courtrai. L’éteindre totalement plongerait la voirie et le parking dans l’obscurité."Ces lumières s’allument automatiquement, chaque jour, une fois la nuit tombée. La Ville de Mouscron se justifie en précisant que l’éclairage LED qui équipe le CAM est "très faiblement énergivore", de l’ordre de "trois mâts d’éclairage, maximum", précise l’échevine.

Les autorités communales n’ont pas attendu cette pression populaire pour entamer une réflexion sur l’éclairage public et opèrent la transition d’éclairage classique à LED depuis deux ans sur les voiries de la commune. "On aura besoin de dix ans pour boucler ce processus", conclut Marie-Hélène Vanelstraete. Qui sait où en sera la facture d’électricité d’ici là?

Un processus déjà entamé

Certes, l’éclairage LED permet de réduire la consommation énergétique de 50% ou plus. Mais si la facture double, triple, ou quadruple, c’est une opération blanche… ou pire.

À Ath, la réflexion est aussi en cours. Un état des lieux qui nécessitait l’éclairage de Christophe Degand, échevin de l’énergie. "On n’a pas attendu le Codéco étant donné qu’on supprime certains points lumineux depuis plusieurs mois", indique l’élu. "On a déjà enlevé plusieurs spots situés au sol et qui n’éclairaient que le ciel, sur la Grand-Place notamment."L’échevin estime que les éclairages "de prestige"sont gourmands en énergie et qu’une réflexion est en cours, en concertation avec Ores. "On veille à ce que la piste d’athlétisme soit éteinte à la fin de chaque entraînement. Idem pour le stade des Géants. En revanche, on souhaite conserver un éclairage sur l’église Saint-Julien. Symboliquement, on ne va pas y toucher."

Christophe Degand précise que la Ville d’Ath doit désormais passer à la vitesse supérieure pour bien d’autres points lumineux, grâce à l’installation d’un variateur de luminosité, il évoque notamment les moulins d’Ostiche et de Moulbaix. Dans la cité des Géants, il ne s’agit donc pas d’un sujet obscur, étant donné qu’on l’évoque depuis des mois…

©-Schreder

Se baser sur des données chiffrées

Que la lumière soit… et la lumière fut sur la majestueuse Cathédrale de Tournai. Son éclairage a changé en 2021. Depuis un an, l’édifice est visible de très loin. "L es projecteurs HID, installés il y a plus de 20 ans, ne permettaient plus de mettre en valeur ce monument d’exception", explique le fabricant de solutions d’éclairage Schréder. "Le nouveau dispositif offre une économie d’énergie de l’ordre de 60%", poursuit la firme qui a opéré la bascule.

Suffisant pour maintenir l’interrupteur allumé? C’est pas Versailles ici, c’est Tournai. En conséquence, Paul Olivier Delannois a sollicité ses équipes pour savoir si "des économies substantielles peuvent être réalisées en éteignant les projecteurs"

Le bourgmestre veut se baser sur des chiffres pour étayer la décision que la Ville de Tournai prendra. "Si c’est uniquement pour se donner bonne conscience, ça ne vaut pas la peine. Si en revanche, laisser le dispositif allumé le week-end et les jours fériés permet de véritables économies, on y songera sérieusement."Car oui, pour le bourgmestre, la Cathédrale doit aussi conserver sa splendeur et son attrait.

Rappelons que l’édifice est inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO, un argument qui pèse aussi dans la balance "Sur les finances communales, les réflexions seront de plus en plus poussées et pointues au sujet des économies, sur l’énergie ou sur d’autres thèmes", conclut d’ailleurs Paul-Olivier Delannois, soucieux de garder la lumière à tous les étages…