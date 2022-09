Mouscron: un an de chantier dans les rues Roland Vanoverschelde & de l’Union à partir du 12 septembre

©ÉdA

La première partie des travaux (la phase 1a) a débuté le 1er décembre 2021. La phase 1b débute le lundi 12 septembre, "pour une durée de minimum douze mois, hors intempéries", indique le communiqué de la Ville de Mouscron.

Les tronçons concernés? La partie de la rue Roland Vanoverschelde compris entre la rue de Dixmude (carrefour compris) et la chaussée du Risquons-Tout et la partie de la rue de l’Union comprise entre la rue Roland Vanoverschelde et la rue du Nouveau-Monde.

Ces deux tronçons seront interdits à l’arrêt, au stationnement et à la circulation le temps de cette phase. Il était temps que ces voiries quittent définitivement le XXe siècle, d’autant plus qu’elles desservent un quartier densément peuplé (celui du Nouveau-Monde). Lors de la présentation publique du chantier, le coût total était estimé à 3,5 millions d’euros.

La durée des travaux peut faire peur, mais elle semble nécessaire pour donner une fameuse cure de jouvence aux deux rues concernées. Les pavés n’ont plus aucune raison d’être et seront remplacés par un revêtement en phase avec son temps. "Ce ne sera pas tous les jours évident", admettait Marie-Hélène Vanelstraete en réponse aux craintes des riverains concernant le stationnement. "Mais nous comptons sur le civisme de tous pour que tout se passe bien". En guise de "lot de consolation", le stationnement devrait être deux fois plus important lorsque le chantier sera terminé, logiquement avant la fin de l’année 2023, puisque des places seront aménagées de chaque côté de la voirie. Un dispositif de réduction de vitesse sera également installé sur le tronçon en réfection de la rue Roland Vanoverschelde.

L’accessibilité des piétons aux commerces et habitations reste garantie.

La collecte des déchets se fera aux horaires habituels. Si vous vous trouvez dans la zone de chantier, veillez à déposer vos sacs derrière les barrières de chantier, hors de l’espace carrossable.

Une surveillance de chantier est assurée par les services communaux qui se tiennent à votre disposition pour tous renseignements complémentaires que vous souhaiteriez obtenir (M. Dominique Hubaut – 056/860.599).