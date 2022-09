L’une des explications plausibles vient du collectif Non aux 3 Herseaux, qui joue parfaitement son rôle de poil à gratter face à ce projet tant décrié. "On a introduit un recours au printemps contre le permis délivré par les autorités mouscronnoises", indique Michaël Loin, l’un des chefs de file du collectif.

"On avait le choix entre deux recours possible. Le premier était en suspension et aurait forcé Trifolium à stopper son chantier le temps que le Conseil d’État statue. Le deuxième est en annulation."

En d’autres termes, le promoteur peut lancer le chantier, mais à ses risques et périls si le Conseil d’État donne raison aux opposants.

Un risque qu’il n’a visiblement pas osé prendre puisque la campagne herseautoise n’a pas (encore) bougé d’un iota.

"On a exposé nos arguments et la Ville a contre-argumenté", poursuit Michaël Loin. "Maintenant, on est dans l’attente d’une décision qui peut encore prendre plusieurs semaines, voire plusieurs mois."

Si les opposants font preuve d’une grande mobilisation et d’une union sacrée, ils ont déjà dépensé de gros montants pour aller jusqu’au bout de leur démarche. "Les procédures engagées sont coûteuses. On a anticipé le plus possible en lançant un appel pour constituer une réserve de fonds, où de nombreux internautes ont adhéré."Mais d’après le collectif, il faudra peut-être réunir une enveloppe plus importante pour que le bras de fer se poursuive jusqu’à son terme.