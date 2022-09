On y était confiant et ce sentiment s’est confirmé, comme s’en réjouit Emmanuel Vandewyngaerde, le directeur, dans son bureau de la rue Roland Vanoverschelde:"Beaucoup de personnes mélangent école des jeunes de l’Excel et la nôtre. Tout le monde était un peu inquiet mais, ici, on sait qu’il n’y a pas de lien direct, il y a bien des coopérations mais cela s’arrête là. Ce sont les mêmes terrains qui sont utilisés au Futuro mais pas forcément les mêmes coachs.

Les professeurs les plus anciens et moi-même avions déjà connu la faillite précédente de l’Excel et avions déjà remarqué à l’époque que cela n’avait pas eu d’incidence sur notre école".

Une bonne tendance ressentie dès fin juin

La preuve passe souvent par les chiffres. La règle est confirmée."Pour le primaire, on fait une progression de plus de 10%, passant de 205 élèves, l’an dernier, à 231, cette année. Je n’étais pas trop inquiet dès la fin juin: les pré-inscriptions indiquaient déjà que la rentrée allait être bonne. Au niveau des "footeux" en particulier, on n’a rien perdu puisqu’ils sont passés de 52 à 54 jeunes. On vient aussi d’ouvrir une section basket ayant attiré une vingtaine d’inscriptions, avec l’idée d’ouvrir d’autres sections à la rentrée prochaine."Pour rappel, leurs sections sont le foot masculin et féminin, la gym, la danse, l’athlétisme, la natation, le basket, le multisport et une initiation au judo."Et dire que tout avait commencé par 11 élèves, l’année de la création, se remémore M. Vandewyngaerde.En 25 ans, hormis lors d’une seule année, l’École des sports a toujours grandi. Aujourd’hui, on en est à 12 classes, créant de l’emploi avec les professeurs et avec ce qui est plus annexe: ceux qui enseignent le sport, la religion mais aussi la gestion du secrétariat, l’entretien…"