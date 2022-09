Mouscron : le retour joyeux de la fête de Saint-Achaire

Pour les habitués de la fête champêtre annuelle, le temps a semblé long sans l’événement qui rassemble amis, familles et fidèles de l’abbé Pollet et de son association. Quelle joie donc de refixer ce rendez-vous sous un magnifique soleil et de laisser derrière ces années sombres! Comme le relate Vincent, l’un des éducateurs,"Près de 400 personnes se sont donné rendez-vous pour cette magnifique journée et ont pris plaisir à chanter et danser grâce à la Bande à Luc et les joyeux lurons que sont Les Mabouls Kies tandis que les plus petits ont pu s’amuser sur le château gonflable". Le tout en prenant du bon temps et en se régalant avec le jambon grillé ou avec la nouveauté de cette année, le camembert chaud, du pain saucisse en soirée et diverses boissons fraîches.