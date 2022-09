Un fonctionnement sans président

Aujourd’hui, la crise interne est passée, nous dit-on, et des enseignements en ont été tirés."On ne fonctionne plus avec une présidence, le groupe nommé "Les Gilles Hurlus" est désormais géré par un groupe de 8 anciens qui prennent les décisions ensemble, résume le noyau qui s’apprête à retrouver le chemin du public.On n’est plus sortis depuis deux ans. Le premier rendez-vous est fixé à ce dimanche, au Grand Bazaar (Ndlr, rue des Courtils, 1a),pour un apéro situé donc non loin de la brocante de la rue de Menin."

Mais le moment symbolique par une "vraie" sortie de gilles est programmé au premier week-end d’octobre, comme ce fut le cas auparavant, à l’occasion de la fête des Hurlus."Nous sortions le dimanche mais, avec les spectacles de rue, on a avancé ça au samedi 1er octobre pour ne pas gêner les artistes et le public."Une formation restreinte pour ce retour composé de gilles, d’une ouverture affirmée aux femmes par l’accompagnement d’une douzaine de flibustières et d’une douzaine de musiciens."Cela commencera à 5 heures du matin avec un bossage à Un volume en plus avant d’arpenter le centre-ville à pied."En bataille, le groupement passera par"le Ferdinand, le Georgy’s, la Cloche, Jour de fête, le Flore, chez Co & Co, le Novo. Le repas du midi sera servi au Michelle’s Pub – qui devient aussi notre local – et celui du soir au café de la Paix en fin de parcours. Il y aura d’ailleurs un brûlage devant la Paix vers 21h30, sur un sol protégé par des dalles et des plaques de chantier".

À 11 heures, des médailles seront aussi remises au CAM."À ce titre, on remercie la Ville qui nous attribue un fonds de roulement en tant que nouveau groupe, l’échevin Laurent Harduin dans son aide pour notre organisation ainsi que le Syndicat d’initiative. On remercie aussi Guy Robben des Frères Maristes et on a une pensée pour les deux présidents sortants de l’ancien comité, Philippe Bouche et Pierre Dumont."

Strépy-Bracquegnies fait évoluer le parcours…

À noter que les règles ont évolué avec le drame récent de Strépy-Bracquegnies ayant touché la grande famille des gilles."On sera généralement en zone piétonne protégée. Il y aura néanmoins deux moments où nous le serons moins. On nous impose donc d’être escortés par une voiture de protection à l’avant et à l’arrière du cortège. Et parce que ce qui est arrivé à ces gilles nous a forcément touchés, nous avons constitué une cagnotte à destination des familles que nous sommes déjà allés déposer là-bas…"