Mouscron: vif succès pour le Vélopolis organisé par l’antenne du centre

Il faut dire que l’équipe organisatrice de l’antenne du Centre de la police mouscronnoise a réalisé un parcours des plus attractifs, avec une découverte de quelques jolis sentiers méconnus pour beaucoup de Mouscronnois. Il y avait par exemple ce petit chemin au cœur de la Coquinie qui mène à la Hulotte et qui s’ouvre vers une jolie réserve naturelle en plein cœur de la ville. Pour Louis, animateur au foyer les Loupiots, et ses jeunes,"C’est une occasion de s’amuser tout en faisant du sport et de prendre le bon air". Pour Carine, une Hurlue:"Nous allons à la découverte de notre ville avec nos nouveaux vélos. C’est l’opportunité de se promener tout près de chez nous en passant un bon dimanche!"

De beaux lots à gagner

Sur la route on pouvait voir où le nouveau commissariat se situera à l’avenue du Château, rencontrer l’équipe de la Cellule environnement et partager un moment "nature" avec eux, avant de faire une pause-café chez le torréfacteur Storme. Durant le rallye, un concours était réalisé et deux possibilités de questionnaires étaient octroyées: un pour les enfants basé plus sur de l’agility et un pour les adultes plus pointu. Durant toute la promenade, on y recueillait les réponses et, en octobre, lors du 1erconseil communal, les gagnants y seront présentés. Ils recevront un vélo adulte, un vélo enfant et un panier gourmand de Viasano.

À l’issue de cette escapade, l’association des parents d’élèves de la CEE – où se situait le point de départ – attendait les cyclistes avec de quoi désaltéré tout le monde. C’est qu’après cette échappée de plusieurs kilomètres sous le soleil, plus d’un n’attendait qu’une chose: se rafraîchir à la buvette! Même si, au milieu du parcours, un stand de Viasano fut aussi prévu avec des fruits et de l’eau en guise de ravitaillement.