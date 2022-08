Festival sportif et multiculturel: une première pour Mouscron DiverCity samedi à la plaine de Neckere!

Ce sera encore le cas ce samedi 3 septembre avec le festival Mouscron DiverCity, mis sur pied par l’ASBL Pontea.

Vous ne connaissez ni le nom de l’événement, ni celui de l’association? Rien d’anormal. Les deux sont nouveaux dans le paysage associatif et social de la cité des Hurlus. Derrière ces appellations, on retrouve Carel Njdoumachoua, un médecin du travail né au Cameroun, qui s’est installé à Mouscron en 2019. " J’ai quitté le continent africain à vingt ans pour faire mes études de médecine en Italie, puis je suis arrivé en Belgique en 2018. D’abord à Pecq et ensuite à Mouscron", explique le fondateur de l’ASBL Pontea.

La plaine avait déjà accueilli un tournoi entre les membres de Fedasil, les policiers et les pompiers mouscronnois. ©EdA

Née en 2021, l’association poursuit plusieurs objectifs. Le premier? Faciliter l’insertion socio-professionnelle des demandeurs d’emploi, tant en Belgique qu’au Cameroun, " notamment en facilitant l’accès aux nouvelles technologies", indique Carel Ndjoumachoua. " On a répondu à un appel à projets de la fondation Roi Baudouin pour obtenir des subsides afin d’acheter du matériel informatique et de former les personnes peu à l’aise ou perdues avec internet et ses codes."

Une démarche qui a aussi du sens auprès des demandeurs d’asile du centre Fedasil de Mouscron, partenaire de l’événement Mouscron DiverCity. L’ASBL Pontea ambitionne une "journée propice à la rencontre et aux échanges" autour d’un thème aussi fédérateur que le sport.

Au programme: un tournoi de football par équipe de cinq (six équipes sont déjà inscrites, mais l’organisation accepte encore de nouveaux participants via l’adresse info.pontea@gmail.com), un espace santé et bien-être avec des animations prévues par la Maison de la santé (et le désormais fameux foodtruck Viasano), mais aussi la présentation de tenues et de danses traditionnelles et diverses activités ludiques (pétanque, course de sac, jeu de dames & échecs, châteaux gonflables, etc).

Par cet événement, Carel Ndjoumachoua souhaite aussi faire connaître l’ASBL Pontea et récolter des fonds pour les différents projets de l’association, " dont une collaboration Belgique-Cameroun avec la MJ La Ruche et un partenariat pour permettre aux élèves en soins infirmiers à la HELHa de partir en stage au Cameroun."

Rendez-vous de 9h à 18h sur la plaine de Neckere!