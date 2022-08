Ex-actrice X, Liza del Sierra se mobilise contre les dérives dans le porno

«Internet a bouleversé le milieu du porno»

"Personnellement, je n’ai jamais été confrontée à des mauvais traitements, à des dérives ou à des abus, explique la Mouscronnoise d’adoption.Mais ces dernières années, on voit une autre forme de cinéma pornographique qui se développe surInternet! Se qualifiant d’amateurs, certains en profitent pour faire n’importe quoi et en retirent un profit… Internet a bouleversé le milieu du porno. Tout le monde peut en effet se prétendre réalisateur, producteur, diffuseur… Il suffit de prendre un téléphone, de filmer les ébats de quelqu’un, de poster la vidéo sur le web, et l’affaire est jouée. Et, cela sans respecter le droit à l’image, le contrat d’engagement, le salaire minimum, les pratiques et les partenaires acceptés ou non, le contrôle des malades sexuellement transmissibles, la dignité et le bien-être des acteurs ou des actrices!"

Émilie Delaunay remarque aussi que les réseaux sociaux ont changé la donne par rapport à ce qu’elle a vécu à l’époque.

"Aujourd’hui, les gens ont très facilement accès aux films pornographiques… Avant, il fallait payer Canal +/Be TV ou aller dans un vidéoclub pour louer un film. Les seules occasions pour les personnes de nous rencontrer ou de discuter avec nous étaient les salons érotiques. Désormais, les gens se déchaînent sur le net avec leurs commentaires, critiques, jugements. Il faut, par contre, reconnaître que cela a permis de rendre plus humains les acteurs et actrices, des hommes et des femmes à part entière qui partagent leur vie sur les réseaux sociaux comme tout un chacun. "

Une charte de bonnes pratiques

Pour éviter de telles dérives du milieu amateur, le secteur professionnel de la pornographie souhaite une meilleure reconnaissance. Émilie Delaunay est l’une des leaders de ce combat. Elle a travaillé sur l’élaboration d’une charte éthique et déontologique.

"Cette dernière est le fruit de rencontres entre un sociologue et une trentaine de professionnels du secteur (acteurs, producteurs, techniciens, maquilleuses, distributeurs),précise l’ex-actrice de charme.C’est un document informatif, il n’y a aucune obligation; c’est un peu les droits et les devoirs du porno. On y retrouve 18 recommandations de bonnes pratiques comme le fait de mettre à disposition des préservatifs; de respecter la “blacklist”, soit la liste des acteurs ou actrices avec qui on ne veut pas travailler et la “do don’t”, la liste des pratiques qu’on fait et celles qu’on ne fait pas; etc.Même si je ne participe plus physiquement aux films en tant qu’actrice, je me dois de protéger les personnes plus vulnérables dans ce milieu. "

La recommandation la plus forte, c’est probablement celle de la présence sur le plateau d’un "tiers de confiance", une personne qui accompagne les actrices et les acteurs 24 h/24.

"Elle veille au respect du contrat, du consentement de l’acteur ou de l’actrice, des conditions de tournage… que tout soit mis en place pour que la personne puisse travailler dignement et correctement", ajoute-t-elle.

«Pas un métier à interdire, mais à légiférer»

La charte n’a cependant aucune valeur légale. D’où la volonté du secteur d’aller encore un pas plus loin, en sollicitant une normalisation de la profession. Le Sénat français s’est saisi du dossier.

"J’ai pu m’exprimer devant les Sénateurs pour partager mon expérience, ma vision du métier et de ses dérives. Ils ont aussi entendu d’autres acteurs du secteur, et ils doivent publier leur rapport fin septembre. Ce n’est pas un métier à interdire, mais il faut le légiférer afin de labelliser la pornographie et de protéger ses acteurs et actrices…", conclut Émilie Delaunay qui mène son combat en France tout en considérant que la problématique doit aussi être traitée à l’échelon européen.

À Mouscron pour fonder sa famille

En couple avec un Mouscronnois, Émilie Delaunay attend son deuxième enfant.

Après avoir mis fin à sa carrière d’actrice, Émilie Delaunay maintient un pied dans le milieu en tant que productrice et réalisatrice de films X. Mais plus que cela, elle souhaite aujourd’hui, à 37 ans, consacrer sa vie à sa famille, et à son métier d’infirmière.

Après avoir grandi à Bordeaux, voyagé à travers le monde et vécu à Paris, Émilie Delaunay s’est installée à Mouscron il y a un an. Par amour, pour Louis-David, fils de la bourgmestre Brigitte Aubert.

"J’ai vraiment été bien accueillie dans la famille, et ils respectent mon passé même si je pense qu’ils sont plus confrontés que moi aux jugements de personnes extérieures… Malgré cela, ils ont confiance en moi et en la famille que nous voulons construire. Je les en remercie."

Le couple a une petite fille, et attend un nouvel heureux événement pour le mois de novembre."Mouscron est la ville idéale pour fonder sa famille, sourit Émilie Delaunay.Je m’y sens bien, même si je vis éloignée de ma propre famille…"

L'ex-actrice X a suivi sa formation d'infirmière en pleine période Covid.

Après son congé de maternité, la Mouscronnoise d’adoption souhaite pratiquer à nouveau son métier d’infirmière en milieu hospitalier.

"J’ai commencé très jeune ma carrière dans la pornographie suite à une série de rencontres, se rappelle-t-elle.À l’époque, je n’avais aucune gêne face à la sexualité et je me sentais forte d’un sentiment de liberté. C’était une vie rock’n’roll. Je me suis laissée porter par les opportunités qui se présentaient à moi… Cela a été une expérience enrichissante que je ne regrette pas et je peux dire que j’ai vécu une carrière de rêve, entourée de gens professionnels."

En 2013, elle met fin à son rôle d’actrice pour travailler en tant qu’aide-soignante.Entre deux, elle produit et réalise l’un ou l’autre film pour adultes. »En plein Covid, j’ai voulu poursuivre mes études à Paris où j’ai obtenu mon diplôme d’infirmière en 2021. Suite à mes grossesses, je n’ai pas encore eu l’occasion de travailler pleinement en tant qu’infirmière mais j’ai hâte car c’est vraiment le métier qui me procure autant de plaisir que celui d’actrice X. »