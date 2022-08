Mouscron : le Rallye de la Paix revient le dimanche 4 septembre sur la Place

Les inscriptions sont lancées depuis quelques jours et des participants ont déjà commencé à s’engager pour la balade."Les 30 € d’inscription comprennent la participation au rallye et le repas incluant trois boissons."Les badauds auront aussi la possibilité de se restaurer."Le Nano voisin nous suit toujours en proposant son bar à huîtres."

Du rock en français et en anglais

Et parce queLe Rallye de la Paixest un rendez-vous dominical populaire, l’événement ne s’arrêtera pas au moment où les moteurs seront coupés!"Il y aura toujours un barbershop et quelques exposants. Après la balade et le repas sont aussi prévus trois concerts. Je souhaitais vraiment mettre l’accent dessus, cette année. Ça commencera vers 15 h 30 avec Pulsion, cover des années 60 à nos jours. Viendront ensuite des classiques du rock français avec Total Foutrock. Enfin, Rolling The Stones offrira un cover des Rolling Stones. J’ai eu l’occasion de les voir chez Philippe Van Brussel (ndlr, anciennement "Vins Mille Crus sur la Terre") , c’est un groupe français qui est plein d’énergie!"

Un rendez-vous qui vient compléter la belle série d’événements que connaît depuis plusieurs mois l’épicentre-ville grâce à des privés, à la Ville et à la Gestion Centre-Ville, notre interlocuteur énumérant le Marché médiéval, le Salon de la mobilité en plein air, l’Horeca challenge dont il fut l’un des piliers et bien sûr la version totalement repensée de la Fête des Hurlus."Les festivités auront battu leur plein tout au long de l’été et on espère que les Mouscronnois répondront encore présents, cette fois. Je remercie d’ailleurs Boris Rooze et Julien Lowyck de la Gestion Centre-Ville pour leur aide précieuse: organiser cet événement en tant que privé, c’est faire face à des imbroglio administratifs et ils facilitent vraiment le travail. Sans leur énorme coup de pouce, ce serait impossible…"

0478 260524 — lapaix.mouscron@gmail.com