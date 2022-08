Rentrée scolaire à Mouscron: les premiers pas de Corinne Mambour, la nouvelle directrice du CEE

©EdA

Le futur directeur est en fait une directrice. Après avoir enseigné en troisième, quatrième, cinquième et sixième primaire à l’école communale de Dottignies, Corinne Mambour a commencé lundi sa nouvelle vie de directrice du Centre Educatif Européen. " Je suis restée à Dottignies pendant plus de vingt ans. J’ai eu l’opportunité d’assurer la direction par intérim à plusieurs reprises l’année passée. Après deux décennies, il était temps pour moi de me lancer dans un nouveau défi."

Nommée le 23 août

La Dottignienne postule à l’école Raymond Devos… mais c’est bien au Centre Educatif Européen qu’elle est désignée le mardi 23 août, à six jours de la rentrée scolaire anticipée. " Six jours très chargés", avoue la nouvelle directrice du CEE, " mais qui ont été facilités par le contact avec les instituteurs de l’école, que je connais déjà via l’enseignement communal."

Le CEE, c’est deux implantations (rue Cotonnière et rue Léopold) pour plus de 450 élèves et environ une trentaine de professeurs et autres travailleurs. Autrement dit un établissement bien installé dans le centre-ville de Mouscron. Corinne Mambour hérite d’un site complètement rénové rue Cotonnière (les travaux se sont achevés avant le confinement) et de la curiosité des élèves et de leurs parents, venus en nombre pour découvrir le visage de la nouvelle directrice. " Je me suis présenté lundi matin. L’objectif est d’assurer la continuité de la vision du CEE, en mettant l’accent sur le bien-être et le développement personnel des enfants."

Et même la petite dose de stress, accentuée cette année avec ce changement de poste et la nomination tardive n’entame pas la motivation de la Dottignienne, qui constate aussi que la réforme des rythmes scolaires n’a que peu d’impact sur son établissement. " On accueille encore de nombreux élèves venus de Flandre cette année. Ce n’est pas la catastrophe que certains craignaient", conclut la directrice.