Mouscron : la saison culturelle du Marius Staquet a été dévoilée

On va d’emblée éluder la question attendue des "people" qui fouleront les planches du Marius Staquet dans les prochains mois: le sociétaire des Grosses Têtes, Éric Laugerias, viendra pour son hommage à Serge Reggiani, accompagné par Simon Fache (4/10 – 14h30, précédé d’Isabelle Rigaux, & 20h), le YouTubeur Guihomevous détend (7/10), Fanny Ruwet (14/10), Stéphane Guillon(28/10), Jean-Louis Murat(25/11) Renan Luceavec Christophe Cravero (7/12), Cali (16/12), Kroll (21/12), Les Frères Taloche(24/1), Marianne James qui fera chanter la salle en la transformant en une énorme chorale (3/3), Bruno Coppens(24/3 et aussi pour la Ludictée, l’avant-veille,"pour La langue française en fête") et un retour des Jumeaux(7/4).

Du théâtre

La saison sera inaugurée par un spectacle du boulanger-pâtissier-chocolatier hurlu Pierre-Alain Gabrielsqui abordera la question palestienne au travers de textes et poèmes (17 et 18/9). Le spectacle Dys sur Dysabordera la dyspraxie (19/10), Germinal de Zola en version moderne (17/1) sur une scène épurée avec des écrans:"Des comédiens en live donneront la réplique à des comédiens virtuels", souligne Christian Debaere, l’animateur-directeur du centre culturel, Asia parlera du sort d’Asia Bibi dans un village du Pakistan,"l’histoire vraie d’une femme condamnée à mort mais finalement emprisonnée pour blasphème, juste pour avoir bu de l’eau à une source. C’est en collaboration avec la Bibliothèque de Mouscron et le collectifLa Voix des femmes" (14/3). Les Bonnes de Jean Genet"mis en scène par Dominique Serron reçu à plusieurs reprises au Marius Staquet."(20/3).

"Deux représentations portées par des habitués du théâtre de la Virgule"également: A ceux qui nous ont offensésinterprété par Bruno Tuchszer (6/4) et D’Eckmülh à Eckmülh (1/2) joué par Stéphane Titelein qui explique son seul en scène dont il a écrit l’histoire:"Eckmülh est un phare de Bretagne où ma grand-mère est née en 1925 mais c’est aussi un quartier d’Oran où est né mon père… alors que j’étais sûr d’être un Ch’ti pur et dur. Ça parle donc d’anéantissement de certitudes et rien dans la pièce n’est pas rigoureusement exact!"Une œuvre qui vient d’être jouée une vingtaine de fois à Avignon et dont"il y a l’envie d’en faire une BD et cela a aussi tout pour être un scénario de film". En finir avec Eddy Bellegueule(15/11), Décaméron 20.20(10 & 11.5)

Rions ensemble

"Nous accueillerons onze humoristes durant cette saison: un par mois!", sourit M. Debaere. Outre les noms précités, il y aura aussi Roukiata Ouedraogoqui détaille avec drôlerie son parcours de jeune migrante africaine arrivée en France."Elle fait partie de la bande de France Inter. On devait l’avoir, il y a deux ans, mais le Covid en a décidé autrement et, avec ses 220 dates, l’an dernier, cela a été reporté à cette année!"(7/2), Marcus (17/2) et, enfin, Vincent Roca(22/3).

En avant la musique

La musique classique sera proposée avec le Trio Becel(21/10), musique de chambre mêlant flûte, alto et harpe."Bècél signifie "Parler" en hongrois.". La lauréate du Concours Reine Élisabeth 2019 en session piano, Sylvia Huang, et la pianiste virtuose Éliane Reyesformeront un tandem féminin complice (13/1). Le Tourcoing Jazz Festivalsera encore délocalisé chez nous: le pianiste franco-libanais Bachar Mar-Khalifé invitera le violoncelliste Gaspar Claus pour un beau duo (27/9), puis place à Igor Gehenot et Amaury Faye aux pianos durant une heure suivis pour une seconde heure par Dorantes et Renaud Garcia-Fons au piano et à la contrebasse (10/10). Pointons encore un habitué des lieux: Pierre Vaiana(22/10) entouré de quatre musiciens, du Chet Baker avec Fabrice Alleman(19/11), Astoria joue Astor Piazzola(22/11), Olivier Poumay Quartet(2/12), Lorenzo Di Maio Band(28/1), Rock Alibi (31/1), Tribute to Jean-Pierre Catoul(18/2), Esteban Murillopour du flamenco (9/3) et du swing manouche avec Ô Juliette(16/3), Rêve d’éléphant orchestra(30/3), Aleph Quintet(13/4), Aligaga (22/4) et The Two of us(30/4)

Chantez maintenant!

Parmi les concerts, M. Debaere invite aussi à venir découvrir Antoine Wielemans,"le chanteur de Girls in Hawaii"(9/11), groupe produit par le Mouscronnois Pierre Van Braekel décédé le mois dernier et à qui la soirée de présentation était dédiée. Place aussi à Pourquoi les ombres, trio électroacoustique du coin faisant le grand écart entre rock, reggae, zoulou… qui aura fraîchement sorti son premier album lors du concert proposé dans le bar (26/1), hommage à Nirvana pour les 25 ans du décès de Kurt Cobain avec Folk Nevermind(9/2), Alex devant les cimes(4/3), Jérôme Maugisen sosie de Bruel et Pierre Courthieuen sosie vocal de Guichard (28/3), Guillaume Ledent(20/4), Crooners (25/4) et Tomorrow’s Children(13/5)

Pour nos cadets

DeuxDimanches en chantantsont prévus, soit"des rendez-vous pour enfants dès 5 ans. L’un avec Les rossignols de l’ouest(20/11),quatre chanteurs a cappella dans une ambiance far west, et l’autre, Grand ciel par André Borbé(5/2)", précise Maud Mallet à la communication du Marius Staquet, pointant aussi l’incontournable et toujours très attendu A cloche-scènepour nos petits. Elle précise:"Ce ne sera plus en avril mais en février, avec l’adaptation du calendrier scolaire"(20-24/2).

Billetterie d’ores et déjà ouverte. 056860160 www.centrecultureldemouscron.be