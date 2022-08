Mouscron : Pierre-Alain, l’artisan aux pains sur la planche qui ose les planches tout court…

«Je ne prends pas position»

Le temps de quelques heures, il remisera son tablier blanc pour présenter son spectacle "La Terre nous est étroite" abordant la situation palestinienne par l’entremise d’une sélection de textes de Mahmoud Darwich –"Grand poète de la cause palestinienne étudié dans tout le monde arabe et qui a même son musée à Ramallah que j’ai eu l’occasion de visiter"– et Tahar Ben Jelloun.

"Ce que je veux faire au travers de l’interprétation de ces textes et poèmes, c’est donner un éclairage sur la situation de deux peuples puisque lorsqu’on parle des Palestiniens, on parle des Israéliens. Un État occupe l’autre alors qu’ils devraient vivre côte à côte. Je ne prends pas position, je veux que les gens se rendent compte de la situation en essayant de montrer le vrai visage de la situation en Palestine, il ne faut pas se voiler la face. Certains sont réfugiés dans leur propre pays, à Gaza, à Ramallah…"Et de tenter un parallèle avec notre pays aux frontières régionales et communautaires parfois tendues également."Je veux nourrir la réflexion. C’est un gâchis terrible, ils pourraient très bien vivre ensemble sur cette même terre, les deux sont là depuis longtemps et ils pourraient faire des arrangements. Il manque un peu de belgitude dans leur réflexion, même si ce n’est déjà pas facile à comprendre chez nous et encore moins chez eux…"

Ce ne sera pas un seul en scène. Apparaîtront sa fille, Louise Gabriels, mais aussi deux complices, Djamila Aksas"qui chantera en arabe"et Catherine Vanbraband. La voix d’un ami, Kamal Assili, viendra ponctuer l’interprétation sur une scène où la tristement célèbre barrière de séparation israélienne en béton sera représentée. À ce propos, on doit la scénographie et l’éclairage à Thierry Harduin.

«De l’appréhension et un peu d’insouciance!»

Cette coproduction du centre culturel mouscronnois et du Théâtre du Lointain, en collaboration avec la plateforme belgo-palestinienne, est mise en scène par Christian Debaere qui souligne la studiosité du néocomédien appréhendant très bien son texte! Quant à l’aisance sur scène,"on ne monte pas sur les planches du jour au lendemain, sourit Pierre-Alain qui a suivi les conseils de son ami Walter d’Andrea.Il m’a proposé de m’inscrire – à mon âge! – à l’académie de Mouscron. C’est ainsi que j’y ai suivi le cursus théâtral de Valérie Sarramona. Il y a de l’appréhension et un peu d’insouciance!"

Dernière précision: c’est vous qui déciderez du prix d’entrée que vous voudrez bien donner au profit de la plateforme belgo-palestinienne. Une exposition de photos ainsi que de la petite restauration de cet État du Moyen-Orient seront aussi proposés.

"Je ne suis pas pro pour l’un, il y a de la place pour les Palestiniens et pour les Israéliens. Je voudrais que le plus grand nombre comprenne la situation en l’exposant", souffle Pierre-Alain Gabriels qui a pu assimiler le contexte en s’y immergeant comme touriste d’abord puis comme invité.

Il y a fait un premier séjour en 2016."Je pensais d’abord aller au Liban mais le contexte n’a pas rendu cela possible. J’ai donc décidé de partir une quinzaine de jours en Palestine, État sensible dont on entend parler depuis toujours. Je suis resté sur ma faim lors de ce voyage et j’y suis donc retourné rapidement une deuxième fois. Entre-temps, des Palestiniens m’ont donné des clés me permettant de passer du statut de touriste à une immersion volontaire dans la vie palestinienne."

Pour son 3eséjour, le partage s’est imposé."J’avais un but que j’ai concrétisé: emmener mes enfants là-bas, je voulais ce voyage ensemble pour cette troisième fois."

Ensuite, au gré des rencontres, c’est à l’invitation d’une ONG que le Mouscronnois a été invité. " Cela s’est fait par le biais de Jean-Marie, un Français qui distribue des produits palestiniens en France et en Belgique que je connais. C’est lui qui m’a présenté au directeur d’une ONG à Naplouse organisant des coopérations, des échanges internationaux. Je pense notamment à un astronome américain venu donner des cours. J’y suis allé en 2018 pour faire plusieurs workshops. J’y ai fait des démonstrations de mon métier, en partant de Mouscron avec 50 kg de matériel et de matières premières! Je suis d’abord allé dans un centre d’aide pour jeunes filles en difficulté puis dans une maison de quartier du vieux Naplouse, au sein d’une association de femmes qui font des activités ensemble."