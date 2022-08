Mouscron : le succès évident de la vente de bois, à la ferme Saint-Achaire

« On n’a jamais connu ça en plein été ! lancent nos interlocuteurs à propos de la demande de bois que des forces vives de la ferme St-Achaire débitent au quotidien, comme vous pouvez l’entrevoir depuis la voie publique. Nous sommes fortement sollicités alors qu’habituellement, ce n’est pas à la livraison de bois à laquelle les gens pensent en cette période ! Nous n’arriverons pas à tout honorer tellement il y a de la demande. Notre carnet de commandes est plein jusqu’en novembre ! Cela donne donc de l’occupation – et non du travail, ce n’est pas reconnu comme tel car il n’y a pas d’emploi – à une dizaine de personnes d’ici ou de Terre Nouvelle qui trouvent un sens à leur vie (trois personnes sont quand même sous le statut d’Article 60, nous sommes fortement aidés par la Ville et le CPAS). Elles coupent, mettent en sac et livrent de façon soignée : s’il faut déposer le bois au fond d’un jardin, nous le faisons. » T.T.