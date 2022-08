Mouscron : dimanche, c’est (déjà) la fête de la ferme St-Achaire !

Prendre part à la fête de la Ferme Saint-Achaire, c’est l’opportunité d’y venir lorsqu’on le souhaite durant la journée dominicale puisqu’elle s’étalera de 11 à 21 heures."Le midi, il y aura toujours le jambon braisé proposé avec ses frites. Et parce que le monde évolue et que nous souhaitons être ouverts à tous, on proposera également un menu végétarien par le biais d’un camembert chaud. Le soir, on proposera des pains saucisse."

Côté animations, petits et grands ne seront pas en reste sur le site de la rue de Rollegem!"La bande à Luc Malvoisin jouera toute la journée. Les Maboul Kiès interviendront aussi durant l’après-midi, de même que le magicien mouscronnois Romain Dewasme."Le tandem cite encore la présence d’un château gonflable, l’intervention d’un apiculteur qui présentera la vie des abeilles dans une pièce aménagée et souligne encore la vente de produits fermiers."L’objectif des rentrées financières que cette journée permettra visera à améliorer l’habitat et les espaces communautaires du site, tant pour ceux qui y ont un habitat durable que pour les jeunes qui sont plutôt dans une phase transitoire ici. On respecte l’itinéraire de vie de chacun et on le prend en chemin… On essaie de recréer les conditions d’une famille. Tout a été construit, voici 40 ans, et il faut continuer à restaurer la ferme. À reconstruire la grange aussi qui est toujours en projet, sous une autre forme", continuent Étienne et Coralie.