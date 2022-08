Mouscron : 100 pages de souvenirs du collège épiscopal Saint-Joseph

Le collège de Mouscron est une vénérable institution: il a l’âge de la Belgique! En effet, il s’ouvrit en 1831 et s’implanta directement dans la rue de Tournai. Adrien Gillebert y passa cinquante années comme écolier, étudiant, professeur. C’est dire s’il en a accumulé des souvenirs… qu’il nous révèle dans son livre.

Jours heureux et moins heureux au fil des pages

Au fil des pages, on y trouve des anecdotes savoureuses, des renseignements inédits, des "portraits" des directeurs, une vie professorale secrète, des blagues et des situations cocasses…

On y relate l’occupation du collège par les Allemands, les élèves étant expédiés aux quatre coins de la ville. On y expose le règlement de cette époque, et ceci semblera irréel aux potaches d’aujourd’hui.

Le tout est abondamment illustré par de multiples photos d’époque.

Bref, un livre de 100 pages de souvenirs offert pour 20 euros que vous pouvez trouver à la Maison du Tourisme (place Kasiers), au tout nouveau Musée de Folklore et, bien sûr, au collège Sainte-Marie, rue Léopold.