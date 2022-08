Mouscron : aux premières loges sur la route de l’amour, avec les Facteurs d’amour

D’ordinaire, ils font battre leurs ailes et mettent leur képi le 14 février. Le 3 septembre, les messagers de Cupidon feront une petite entorse à leur tradition. " Il n’y a pas qu’à son mari, sa femme ou sa famille qu’on peut déclarer sa flamme. Ça marche aussi avec son commerçant ou son quartier", indique Jean-Marc Hommé.

Depuis la brasserie Vivement Dimanche (le point de départ du parcours), laissez vous guider par les Facteurs d’amour de loge en loge, de l’hôtel Elberg à la cheminée de la Vesdre en passant par d’autres endroits tenus secrets. " On constitue des groupes de 15 personnes pour conserver une certaine intimité. Chaque loge est habillée, transformée et habitée par un ou une artiste", poursuit l’un des messagers.

Les performances seront musicales, culinaires, théâtrales ou artistiques au sens pictural du terme. La seule certitude? Elles ne laisseront aucun participant indifférent.

«Une promenade initiatique jusqu’au 7eciel»

À la poursuite de l’amour et des traces qu’il laisse sur son passage, les participants seront transportés dans un monde parallèle… tout en marchant dans les rues de Mouscron! Une sorte de " promenade initiatique", selon Jean-Marc Hommé. " Au-delà de la drôlerie, on veut aussi procurer de l’émotion et faire ressentir toute la puissance de l’amour", sans rien réclamer en échange, si ce n’est le plaisir de faire vivre ces moments-là. Avec une promesse majeure: emmener les participants dans les neuf loges, mais aussi et surtout au 7eciel!

L’événement se terminera dans les locaux fraîchement rénovés de la Mutualité Chrétienne, où tout le monde se retrouvera pour une soirée ouverte à tous (y compris à ceux qui n’ont pas pu s’inscrire sur le parcours itinérant).

Inscriptions ouvertes (et obligatoires) pour faire partie de l’un des dix groupes qui arpentera les rues de la cité des Hurlus. Premier départ le samedi 3 septembre à 13 heures Dernier départ à 17h30. Renseignements et réservation via la page Facebook des Facteurs d’amour.

" Fêter notre vingtième anniversaire, ce n’est pas rien", avoue Jean-Marc Hommé, surtout après deux années délicates pour le monde du spectacle vivant et les troupes de comédiens bénévoles.

" En 2021, nous avons connu une Saint-Valentin particulière en raison des mesures sanitaires, mais quel succès! On a rencontré des gens qui ne nous connaissaient pas." Preuve que les Facteurs d’amour continuent de décocher leur flèche auprès de nouveaux destinataires, même après deux décennies d’existence. " Depuis vingt ans, on transmet l’amour dans tous les quartiers", qu’il vente, qu’il pleuve ou qu’il gèle… comme ce jour où un faux avion Latécoère atterrit sur la Grand-Place.

Comment expliquer une si belle longévité? " Je crois qu’on a besoin de se réapproprier nos vies et nos envies, qu’on n’ait pas peur de dire à l’autre que sans lui, on ne serait pas le ou la même. Les gens qui osent ne le regrettent pas." Une constante qui ne se dément pas depuis vingt ans. On a percé une partie du mystère autour de ces messagers de l’amour, reconnaissables entre 1000 à chaque 14 février. " Une journée qui devrait être fériée à Mouscron, si la bourgmestre nous lit…", conclut Jean-Marc Hommé.

Les Facteurs obtiendront peut-être bientôt une autre reconnaissance…