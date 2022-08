Mouscron : la musique du Park Food Truck Festival se profile déjà...

Le Park Food Truck Festival, ce sera les vendredi 26, samedi 27 et dimanche 28 août, de midi à 23 heures, au parc communal de Mouscron. Une vingtaine de Food Trucks et de Drink Trucks avec de nombreuses cuisines d’ici et d’ailleurs (thaï, libanaise, portugaise…) vous y accueilleront. Des plaisirs culinaires salés et sucrés, de l’entrée au dessert sans oublier le café. Il y en aura vraiment pour tous les goûts et ces mets délicieux vous seront servis, avec professionnalisme, dans un magnifique écrin de verdure au cœur du parc communal de Mouscron, le tout dans un esprit de guinguette magique.