Une viande végétale produite par Cosucra (Warcoing) et… Vlevia (Mouscron), transformateur de viandes

Une production locale qui se veut éthique

Depuis peu, les deux entreprises agroalimentaires faisant briller la Wallonie picarde bien au-delà de son territoire ont donc lancé sur le marché leurs trois produits aux protéines végétales sous la marque "Youpea!" grâce à leur nouvelle société appelée Go4Plant."On a voulu se différencier sur deux éléments: premièrement, on veut œuvrer avec une production locale, régionale. On travaille avec une protéine qui vient du pois et non, comme beaucoup, avec le soja qui pose question. Quant à la matière grasse, c’est de l’huile de colza de chez nous et non une matière première en provenance de l’autre bout du monde, avec ce que cela implique en déforestation notamment…

Ensuite, dans le processus d’exécution de la matière, on travaille en HMMA (High Moisture Meat Analogues): quand beaucoup de produits végétariens sont réalisés avec des poudres qu’on réhydrate à l’eau pour obtenir le produit fini après simple mélange, notre pâte obtenue avec la protéine de pois de Cosucra se fait par extrusion. Cette technique permet d’obtenir une texture qui ressemble beaucoup plus à la viande, la mâche s’en rapproche, c’est plus agréable à la dégustation,insiste notre interlocuteur qui souligne que cette nourriture est vue aux yeux de Go4Plant comme une alternative ponctuelle aux protéines animales.On ne peut pas nier qu’il y a une baisse de la consommation de viandes qui est constatée. Notre public cible, ce sont les flexitariens, ceux qui cherchent occasionnellement une alternative qu’on peut proposer avec un produit végétal."Il serait effectivement malheureux de ne pas sauter dans le train d’un marché en plein essor…

Tout à Mouscron plutôt qu’à Gand et Tournai

Le processus étant coûteux, Go4Plant avance étape par étape. Maintenant que la machine est lancée, la néosociété veut en maîtriser toutes les étapes. D’où l’enquête publique en cours à quelques dizaines de mètres à peine du site de Vlevia."La machine à extrusion est très coûteuse – approximativement 2 millions€. Pour le moment, la pâte est donc produite une fois par semaine à l’université de Gand qui possède cette machine. Cette matière arrive ensuite congelée dans un entrepôt que nous louons à Tournai pour y réaliser nos trois produits finis.

Le projet de construction d’un hall à Mouscron, sur un terrain de trois hectares que Vlevia a acheté en 2017, a pour but d’y placer dans un premier temps une machine à extrusion que nous achèterons. La deuxième phase sera aussi de relocaliser chez nous la réalisation du produit fini.

On prévoit la construction en 2023 et l’installation de l’extrudeur au début de 2024. Cela a un coût de 5 millions€ étalé sur cinq ans."Un espace qui permettra aussi de la recherche et du développement.

Un projet soutenu

Une aventure qui vise donc à faire travailler des filières du pays, à un peu mieux se nourrir et à stimuler l’emploi."C’est un projet qui est soutenu par la Région wallonne, elle est devenue actionnaire de Go4Plant à hauteur de 49%. Wagralim, pôle de compétitivité permettant d’accélérer la croissance des entreprises actives dans l’industrie agroalimentaire en Wallonie, est à nos côtés."