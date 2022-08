Mouscron : ce dimanche sera familial au Domaine de La Blommerie

C’est ce dimanche-ci que cette journée familiale est fixée, en ayant été sensiblement remodelée après la formule test d’il y a trois ans."Cette "Family sunday" tournera autour d’un tournoi de pétanque en doublette. On va aménager 15 terrains aux abords de la Blommerie. C’est le Pétanque club de Mouscron qui gérera cela. Il n’y a pas d’inscriptions au préalable, ça se fera directement sur place, dimanche, à partir de 9 heures,explique Richard Baert.Même si c’est un concours, on ne souhaite pas un esprit de compétition. Les pros de la pétanque sont invités à jouer avec les non-pros. C’est un moment à vivre dans un esprit convivial."Un rendez-vous à la mouscronnoise qui inclura un apéro à partir de 11 heures."La cour sera conservée pour en faire un village familial avec deux châteaux gonflables notamment. Côté restauration, c’est Nathalie du Pignon noir qui viendra avec son food-truck." À 14h, un bingo sera organisé par l’ASBL "Un équipement pour l’Afrique" en faveur des enfants défavorisés de Thiaroye, au Sénégal. Il sera animé par l’une des "voix" de Mouscron, Michel Verspecht. Les lots seront des objets artisanaux africains."On prévoit aussi une animation musicale en deux parties, continue M. Baert.D’abord Jack, accordéoniste de talent accompagné du chanteur Mimi Gavroche. Leurs interprétations permettront à tout le monde de chanter des standards. Ensuite, on passera aux hits des années 80 et 90 avec Dj Pimpon."