La bravoure d’une poignée de riverains préserve des flammes le potager urbain de la rue du Chalet, à Mouscron

La Mouscronnoise fait partie de ces jardiniers qui cultivent et entretiennent la parcelle biologique (mise à l’honneur dimanche pour Goûter au Jardin). " Nous n’avons pas réfléchi et nous nous sommes jetés sur ce que nous avions sous la main pour tenter d’éteindre les flammes avec mon compagnon", poursuit notre interlocutrice.

Dix minutes interminables

Le couple reçoit rapidement le soutien d’une voisine, puis d’une dizaine d’autres habitants du quartier. " La première personne est arrivée très vite et les autres l’ont rapidement imitée. Nous avons fait de notre mieux pour limiter la propagation de l’incendie en attendant l’arrivée des pompiers." Madison, son compagnon et les autres riverains ont combattu les flammes et la fumée pendant une dizaine de minutes, jusqu’à l’arrivée des soldats du feu. " Des minutes interminables", précise la Mouscronnoise. " Elles ont semblé durer une éternité. Mais ce que nous retenons, c’est le courage de toutes les personnes qui sont intervenues dimanche soir."

©EdA

Car si le potager urbain est encore intact, il doit son salut aux habitants du quartier. " Personne n’a paniqué. Tout le monde a fait preuve de bravoure en s’approchant parfois très près des flammes pour verser l’eau des cuves et des tonneaux. Nous savions que si le feu se propageait à la haie qui entoure le potager urbain, la situation serait devenue critique. Nous avons donc concentré nos efforts pour préserver la haie. Je crois que tout le monde a eu le bon réflexe."

L’incendie s’est arrêté à trente centimètres de la haie et la survie de la parcelle s’est jouée à quelques secondes. Dimanche, les jardiniers auront la chance d’accueillir les visiteurs de Goûter au Jardin. " J’ai lancé un appel pour retrouver toutes les personnes qui nous ont aidés dimanche soir. C’est symbolique, mais je veux les remercier d’être spontanément venues nous aider", conclut Madison Moulin.