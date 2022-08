Mouscron : "Bananas", la grande terrasse estivale du MIM

Le meilleur d’ailleurs

C’est un tandem bien connu de l’horeca qui porte ce projet: Nicolas Mullier et Pierre Dujardin."On a été informés que Patrick Cools gérant Le Bardaf dont dépend "notre" terrasse voulait prendre sa retraite. Il prend donc un peu de recul, même s’il restera encore un peu avec nous… Mais sa décision nous permet aujourd’hui de créer notre espace "Bananas". Avec l’accord de l’IEG, on a l’occasion d’exploiter ce terrain pour y créer des événements. On a tout clôturé pour sécuriser le site tandis que les idées pour l’aménager sont venues assez vite. On n’a pas arrêté depuis des semaines, on est partis de rien!sourient nos interlocuteurs inspirés notamment par les jolies terrasses éphémères voisines.On s’est inspirés de ce que nous avons vu en d’autres villes – comme Courtrai – pour créer quelque chose qui n’existe pas à Mouscron. Notre objectif est d’offrir un dépaysement au cœur de la cité des Hurlus, ce lieu s’y prête vraiment bien."

Feu Le Bardaf n’est pas exploité pour le concept: tout se passe à l’extérieur. C’est une enfilade d’espaces où chacun devrait y trouver son bonheur qui nous a été donné de voir lors de notre visite, alors que des forces vives peaufinaient les derniers détails."On a d’abord déployé une grande tente berbère de 15 mètres sur 10 permettant d’être à l’abri du soleil. Il y a ensuite une piste de danse, un grand bar, une plage avec des transats et, enfin, un espace de jeux fermé pour les enfants." C’est un fait: la société est de plus en plus sur les dents lorsqu’il y a du bruit. Ce site isolé devrait éviter les appels auprès du commissariat, d’autant que Pierre et Nicolas assurent qu’un horaire sera appliqué et respecté."On sera ouvert du jeudi au dimanche, de 14 heures à minuit, avec un mix Dj durant six heures, de 18 heures à minuit. Et exceptionnellement à 17 heures, ce jeudi."

Faire travailler les artisans du site

Il sera possible d’y danser, d’y trinquer mais aussi d’y manger."On va travailler avec les cellules aux alentours. On fonctionnera avec un système de planchesproposant des produits des artisans: des salaisons, des fromages, des tomates burrata… Il y aura aussi un espace VIP avec tables. Dès samedi soir, il y aura quatre plats à la carte qui seront proposés grâce à la cuisine/barbecue: gambas géantes, entrecôtes, hamburgers…"

À noter qu’une fois l’été passé, le site évoluera."Tout est démontable, ce qui permettra par exemple de transformer le lieu en un marché de Noël. Et de recréer cette terrasse, l’été prochain!"