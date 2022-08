À l’arrière, un passager hollandais de 22 ans a un sac entre les jambes. À l’intérieur, les agents trouvent 12 kg de cocaïne et d’héroïne. Les drogues sont réparties dans de petits sachets.

Le véhicule faisait la navette entre Rotterdam et Mouscron.

Grâce aux caméras et à une enquête téléphonique, l’enquête démontrera que le passager aura fait au moins 28 fois le trajet entre la ville portuaire des Pays-Bas et la cité des Hurlus en passant par Anvers et Gand et ce, pour le compte d’un gang néerlandais. À 11 reprises, c’est avec le même chauffeur qu’il fera le trajet.

Les deux hommes ont été arrêtés. L’affaire vient de passer au tribunal gantois.

Le passager a avoué les faits.

"Ce n’est pas le grand criminel de la drogue. Il s’agit d’un jeune homme qui voulait gagner de l’argent. Donnez-lui une autre chance pour qu’il puisse retrouver sa vie", a plaidé son avocat relayé par Het Nieuwsblad ce mercredi.

Le procureur a requis une peine de 4 ans de prison, 16000 € d’amende et une confiscation de 25000 € (somme gagnée pour ces transports a estimé le tribunal).

Quant au chauffeur de taxi, père de deux enfants, il risque deux ans de prison. Son avocat a sollicité un acquittement puisque son client dit ne jamais avoir été mis au courant de trajets pour transport de drogues.

Verdict attendu ce 12 août.