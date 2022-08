Un Mouscronnois au Bénin pour améliorer la «reine des farines»

"Dans le cadre de notre cours “Projet IngénieuxSud”, nous sommes confrontés à des défis techniques concrets provenant de communautés ou associations locales, entreprises ou ONG aux quatre coins du globe,explique le Mouscronnois âgé de 21 ans.Durant l’année, nous sommes ainsi menés à imaginer et à mettre en place des solutions innovantes, adaptées, appropriables et durables aux problèmes rencontrés par les bénéficiaires locaux. Et ensuite, nous avons la possibilité d’effectuer un stage d’un mois sur le terrain pour concrétiser et valoriser les solutions mises au point tout au long de l’année. Comme j’ai toujours eu envie de pouvoir partir à l’étranger, et surtout de pouvoir mettre en place un projetconcret pour aider des gens, d’être davantage dans la pratique que la théorie, je n’ai pas hésité à saisir cette opportunité de vivre cette expérience."

Les étudiants de l’UCLouvain ont ainsi collaboré avec d’autres jeunes Béninois afin de venir en aide à la "Ferme Saint-Charbel" qui s’adonne à la production de farine fortifiée destinée à l’alimentation des personnes vulnérables.

Une farine pour combler les carences

"La malnutrition reste une réalité au Bénin, relève Simon Vancoppenolle.Et cette farine fabriquée à base de céréales, de fruits, de tubercules et légumes est très importante dans ce contexte car tous ces ingrédients ont des qualités nutritives importantes et permettent de combler de nombreuses carences au sein des populations plus précarisées.Cette “reine des farines” peut devenir une réponse face à la malnutrition et à la famine… et donc cela nous tenait à cœur d’aider au développement et à l’amélioration de ce produit."

C’est dans la ville de Comé que Simon, Maximilien, Claire et Léa ont été accueillis."Si nous avions déjà pu nous renseigner et étudier la composition de la farine fortifiée ainsi que décortiquer et analyser les techniques de fabrication, nous attendions de rencontrer la promotrice de la Ferme Saint-Charbel pour savoir ce que nous allions pouvoir lui apporter, en fonction de ses besoins et ses attentes."

La priorité de la promotrice de la ferme béninoise s’avérait de pouvoir bénéficier de son propre moulin."Pour préparer sa farine, elle devait se rendre chez le meunier du village où tout le monde va également moudre ses céréales…signale le Mouscronnois.D’un point de vue de l’organisation, de la logistique et de l’hygiène, ce n’était donc pas le plus adapté, d’autant plus qu’elle souhaite pouvoir obtenir la certification de sa farine fortifiée."

Les jeunes se sont mis en quête d’un moulin pour améliorer le procédé de fabrication de cette "reine des farines" et en permettre une production de 50 kg par jour."Nous avons pu rencontrer un mécanicien qui a accepté d’en construire un, ajoute Simon Vancoppenolle.Mais nos professeurs ne veulent pas qu’on achète simplement le matériel… cela n’a pas grand intérêt. Nous avons ainsi passé quelques jours aux côtés du mécanicien pour l’aider un peu à construire le moulin qui a pu être installé la veille de notre retour en Belgique. Entre deux, nous en avons aussi profité pour travailler sur le marketing du produit et ainsi donner toutes les cartes en main à la promotrice pour lui permettre de mieux faire connaître sa farine et atteindre la certification afin de pouvoir en développer la production."