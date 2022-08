Dix-huit mois et un an pour des voleurs de nuit

Farid, 22 ans, reconnaissait les faits. Il était aussi poursuivi pour rébellion à l’encontre d’un policier, mais là, il contestait."J’avais trouvé un pied-de-biche dans un débarras et je l’ai jeté dans le jardin. Je ne m’en suis pas servi contre le policier. Au contraire, c’est lui qui m’a frappé en me mettant à terre et en me donnant des coups. Il avait son pied sur ma tête."

Malek, 35 ans, avait été retrouvé lors de son interpellation avec une partie du butin du vol dans l’habitation mais a tenté de minimiser son implication, expliquant qu’il était resté dehors.

Le ministère public avait indiqué qu’un livreur de journaux avait vu deux hommes encagoulés dans le quartier. Il estimait que Malek, considéré comme le guetteur, devait être au moins reconnu coupable de recel et avait requis une peine de 18 mois contre Farid et un an contre Malek. Le tribunal a suivi les réquisitions du ministère public en condamnant les prévenus à ces peines.

Pas de rébellion

Concernant la rébellion, l’avocat de Farid avait expliqué qu’un doute devait profiter à son client car c’est l’inspecteur concerné qui avait lui-même rédigé le PV."Il y a conflit d’intérêts."Le tribunal a acquitté Farid pour la rébellion. Le prévenu avait reconnu le vol du vélo et celui commis dans une maison . "Le but du vol dans l’habitation était simplement de survivre. Mon client est arrivé d’Algérie sur Lille et n’avait pas d’argent."

La défense de Malek avait pour sa part sollicité l’acquittement de son client pour le vol du vélo, indiquant qu’au moment de ce vol, son client était retenu en milieu carcéral.

À la base, disaient les prévenus, il n’était pas question de commettre un vol. Juste de se promener…