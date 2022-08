Deux rendez-vous pour la SPA de Mouscron

Dans les coulisses du refuge

"On veut montrer que la SPA est un lieu ouvert à tous, et qui fonctionne en toute transparence, insiste Laura Willen.Durant la journée, les visiteurs pourront visiter les installations, dont l’infirmerie qui est d’ordinaire inaccessible aux personnes extérieures. Ils découvriront ainsi les coulisses du refuge, et pourront aussi rencontrer les animaux que nous hébergeons et qui sont en attente d’adoption."Le choix de la date n’est pas anodin."L’été est la période la plus calme pour les adoptions alors que les abandons et les prises en charge sont les plus nombreux. En 2020, les portes ouvertes avaient finalement mené à dix adoptions après un premier contact entre l’animal et les adoptants lors de cette journée."

Laura Willen ne s’en cache pas, cette journée est aussi l’occasion de susciter des dons financiers ou matériels."La SPA ne reçoit pas de subsides… Nous ne pouvons compter que sur nos fonds propres liés aux adoptions, à notre service de pension pour chiens, et surtout aux dons. Et face aux augmentations de prix de certaines charges, cela devient compliqué: une facture multipliée par quatre pour l’électricité, par deux pour la nourriture pour les chiens et les chats, par trois pour les frais de vétérinaire… On peut déjà compter sur de nombreux soutiens, mais toutes les aides supplémentaires sont les bienvenues pour participer aux frais de nourriture, aux frais vétérinaires‍️ ainsi qu’à l’entretien du refuge."

Une Summer Party à La Grange

Cet été, ce n’est pas un événement que la SPA organisera, mais deux!"Nous nous sommes rendu compte que pour certaines personnes, il leur était difficile de franchir les grilles de la SPA et d’être confrontées à la réalité et à l’histoire de ces animaux abandonnés, malades, maltraités… alors qu’elles ont envie de nous soutenir et de nous aider d’une façon ou d’une autre! Nous voulions donc proposer un moment hors de nos murs, et aussi un peu plus festif sans crainte de perturber la quiétude et le bien-être de nos animaux. Ce sera aussi l’occasion de toucher un autre public qui n’a pas nécessairement le temps de venir au refuge mais qui peut faire un geste pour la SPA."

La Summer Party "# Adopte un animal" se tiendra le 25 août, à partir de 18h, à la Grange à Mouscron, en collaboration avec Le Grill Dufour."Il y aura tout ce qu’il faut pour passer une belle soirée: DJ, musiciens, magicien, château gonflable, food truck, etc."Entrée gratuite, mais sur réservation (info@spa-mouscron.be). Les bénéfices seront reversés à la SPA Mouscron.