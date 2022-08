Mouscron: le prévenu était Tunisien, et non Syrien !

L’interprète s’est exécuté."D’après son accent, Monsieur n’est pas un Syrien. En matière d’arabe dialectal, il existe trois types. Pour moi, la langue arabe qu’il parle est issue de l’Afrique du Nord."

La présidente a sommé le prévenu de s’expliquer."Je suis de nationalité tunisienne." Le prévenu, né soi-disant en 2003, hésite un moment à donner sa date de naissance . "Je suis né le… 30 mai 1995!"

Pourquoi tous ces mensonges? En plus, le jeune homme semble très bien comprendre le français. Il dit être passé par l’Ukraine pour y étudier."Mais ça, c’est vrai."

Il comptait poursuivre ses études en France. Il avait fait la connaissance d’un autre homme en gare de Mouscron et le 18 juin dernier, ils auraient commis le vol d’un sac à main et de son contenu au préjudice d’une dame. Il leur est aussi reproché d’être en séjour illégal en Belgique.

Des riverains donnent l’alerte

Des riverains avaient repéré le manège des deux hommes en train d’essayer d’ouvrir des portières de voitures. " Ce n’est pas moi pour le vol du sac. L’autre homme a vu que la porte d’un domicile était ouverte et a pris le sac. C’est lui aussi qui a voulu ouvrir les portières des voitures",soutient Amer.

Le ministère public indique que Bilal (emprunt), le second prévenu, a jeté le sac quand il a vu la police."Ils prétendent qu’ils se rendaient à la piscine de Mouscron, alors qu’elle était en travaux. Je requiers un an pour le vol et 8 jours pour le séjour illégal."

Lors de son interpellation, cocasserie, Bilal aurait dit que pour pouvoir s’en sortir comme SDF, il fallait faire un gosse à une femme et multiplier les conquêtes…

Détenu lui aussi, Bilal n’a pas voulu venir à l’audience. Il était représenté par son avocat."Mon client a fui la Syrie. Il était dans la région depuis 6 mois. Il est bien en aveux du vol. C’était pour se nourrir. Nous demandons le sursis simple."

Avant l’incident, l’avocat d’Amer avait sollicité la suspension. Il a repris la parole pour demander que la greffière acte que les révélations de l’interprète avaient été faites après la mise en délibéré.

La présidente a fait remarquer à l’interprète qu’il aurait dû faire cette révélation lors de l’audience et pas après. Le jugement sera connu dès ce vendredi.