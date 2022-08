Luingne: le futur terrain d’entraînement de la brigade canine bientôt opérationnel?

Il y a plus d’un an, les premiers travaux préparatoires ont commencé. Il s’agissait de l’abattage d’arbres. Réalisés " dans le feutré" selon certains riverains, ils ont fait bondir les habitants du quartier, qui se voyaient perdre un petit espace vert pour promener leur chien.

Autour du plus proche voisin de ce terrain, ils se sont réunis pour faire barrage à l’arrivée du centre d’entraînement de la brigade canine, s’inquiétant de potentielles nuisances (aboiement, coups de feu) que le chef de corps Jean-Michel Joseph et ses hommes ont rapidement tenues à minimiser.

Une moitié aux maîtres-chiens, l’autre aux riverains

Et depuis? Une réunion citoyenne s’était déroulée sur place, fin août 2021. Le commissaire divisionnaire et la bourgmestre y avaient rencontré des riverains encore farouchement opposés à ce projet. " La décision a été prise et elle est définitive", expliquait Brigitte Aubert fin-août 2021. Depuis, il semble que les autorités aient revu un peu leurs plans pour diviser le terrain en deux zones. La première sera réservée à l’installation du chalet nécessaire au matériel de la brigade canine et au site d’entraînement des maîtres-chiens. La seconde reste accessible aux riverains.

Un compromis à la mouscronnoise? Bernard Vaillant habite en face du terrain et semble moyennement convaincu par ce projet. " Les nuisances que l’on dénonçait seront tout de même inévitables", estime l’intéressé. "Elles seront combinées au bruit des entreprises situées aux alentours et à l’état de la route qui fait trembler certaines habitations."

Si aucun signe ne semblait annoncer les travaux jusqu’en milieu de semaine, la pose de barrières et de rubalise ne trompe pas. Le chantier va bientôt débuter… ou plutôt reprendre si on considère l’abattage d’arbres comme le début des travaux. Comment expliquer un tel délai? " La procédure classique, dont une enquête publique", indique le commissariat mouscronnois.

Si aucune date n’a été officialisée, le site pourrait être opérationnel à l’’automne, " jamais pour plus de deux ou trois entraînements par semaine et pas pendant une journée entière", affirmait la porte-parole de la police Magali Delannoy en 2021.