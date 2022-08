Terrain de pétanque, abri de jour, Solidaire Parc: les jeunes ados d’Été Solidaire n’ont pas chômé

De la plus-value aux quartiers

Son groupe est constitué de sept jeunes ados âgés de 15 à 17 ans. Tous ont décroché leur premier petit boulot grâce à l’opération Été Solidaire. "I ls se familiarisent avec le monde du travail. Dans certains cas, ça peut aussi être une manière de recentrer les jeunes en décrochage sur un projet de vie. C’est pour cette raison que j’essaye de leur faire toucher à tout pendant la quinzaine où ils bossent à nos côtés. Avec l’abri de jour, l’aménagement du terrain de pétanque et du petit parc, ils découvrent des tâches qui leur étaient inconnues. Et parfois, ils accrochent…".

©EdA

Pour les riverains de l’avenue Joseph Vandevelde, la création d’un terrain de pétanque était une demande persistante " après une enquête de voisinage", confirme l’éducateur de rue.

" Notre but est toujours le même: redynamiser le quartier, impulser un état d’esprit. Peut-être que l’année prochaine, on y aménagera une plaine de jeux, un petit potager ou des zones d’ombre pour faire en sorte que ce terrain soit plus souvent fréquenté."

Pour Reino (17 ans) et Maëva (16 ans) leurs camarades, c’est aussi une belle occasion de travailler ensemble. " On se dit qu’on va avoir notre premier petit salaire et qu’on peut contribuer à améliorer la vie d’un quartier. Donc c’est valorisant", conclut Reino.

On a redécouvert un petit coin perdu derrière le CAM

©EdA

Pour la troisième année d’affilée, les jeunes encadrés par Denis Deloof s’occupent d’un minuscule parc urbain coincé entre le parking du CAM et le terrain du Sarma.

L’endroit est resté abandonné pendant 17 ans. Jusqu’à l’été 2020, personne n’y avait mis les pieds. Cet été-là, Denis Deloof encadre les jeunes d’Été Solidaire et leur propose de défricher cet espace vert. " Il y avait des mauvaises herbes jusqu’à nos épaules", se souvient l’éducateur. Les jeunes retroussent leurs manches et sortent l’équivalent de 13 tonnes de graviers en l’espace de deux semaines. " Personne ou presque n’avait connaissance de cet endroit. En tout cas, personne ne soupçonnait qu’on aurait pu y aménager un chouette espace vert dans le centre-ville, à l’arrière du CAM."

Le projet s’étalait sur plusieurs étés puisque l’an dernier, les jeunes d’Été Solidaire ont embelli le parc avec plusieurs bancs et de la végétation (plantes vivaces, nichoir, plantes aromatiques). " Cette année, nous avons fait le nettoyage et l’entretien", confirme Denis Deloof. Planqué derrière une grille, le petit parc est ouvert de 8h à 17h.

Si son entretien est parfois négligé par la commune, il reste un lieu fréquenté de septembre à juin par des élèves, mais aussi par des riverains, qui ont un endroit tranquille à disposition.