Plusieurs interpellations après des incidents, le week-end dernier à Mouscron

Vendredi soir, vers 19h20, les services de police sont intervenus dans le quartier des Horticulteurs pour un accident avec blessé impliquant un véhicule et un enfant de 10 ans percuté par celui-ci. Le conducteur du véhicule avait pris la fuite tandis que la jeune victime avait été prise en charge par le service 100. Quelques heures plus tard, le suspect a été interpellé, privé de liberté et présenté devant la juge d’instruction Salesse.