Mouscron : don du KIOSK pour la cheminée de la Vesdre

Créée en janvier dernier par de jeunes passionnés, l’association Kiosk a pour raison d’allier événement musical et mise en valeur du patrimoine mouscronnois. La 1re édition de son festival, lors de la fête de la musique, le 18 juin dernier, a drainé plusieurs centaines de spectateurs au cœur du parc de Mouscron, à deux pas du kiosque communal. Et comme promis, les responsables de l’association ont tenu à soutenir un projet patrimonial : la coquette somme de 300 euros a été offerte à l’association « Les Trinte-six Ramôneûs de’l Vesdre » œuvrant à la sauvegarde et la restauration de l’ancienne cheminée d’usine. Superbe initiative, que celle de Kiosk, assurément ! J.H.