La brocante de la rue de Menin est un immanquable, un rendez-vous à ne pas louper pour plus de 450 exposants. Cette année encore, l’édition 2022 ne fera pas exception à la règle.

Comment expliquer un tel succès? D’abord par le dévouement de Dany (sa fondatrice) et désormais de ceux qui lui ont succédé. Ensuite par l’engouement et la fidélité des participants, sevrés de leur rendez-vous de début septembre en 2020. " L’an dernier, on a pu organiser la brocante grâce à un assouplissement des mesures sanitaires entré en vigueur le 1er septembre 2021. Mais il restait quelques contraintes comme le port du masque et le gel hydroalcoolique à chaque entrée", se souvient Jennifer Vanderlinden. La fille de Dany a repris le flambeau en 2018, avec trois autres membres. Depuis, elle perpétue la tradition, avec quelques nouveaux aménagements. " Depuis l’an dernier, les inscriptions ont lieu par voie électronique. L’exposant qui souhaite s’inscrire pouvait le faire à partir du 1er août, à 19 h. En une soirée et une matinée, on a déjà plus de 2/3 des emplacements qui sont réservés. C’est encore une belle réussite. Le reste des places partira rapidement. On en réserve aussi environ 60 aux riverains", poursuit Jennifer Vanderlinden.

Oubliez les inscriptions sur place, au Shalom. Oubliez les exposants qui, pour s’assurer d’avoir un bon emplacement, dormaient sur le parking en face du local, dans leur tente, leur voiture ou leur caravane. " C’est plus confortable en ligne", estime l’organisatrice. Mais ça nécessite tout de même d’être réactif pour obtenir l’un des précieux sésames (entre 450 et 500 places chaque année).

En 2022, la formule reste la même avec la brocante des enfants (jusqu’à 14 ans cette année) et les allumoirs le samedi 3 et la grande brocante le dimanche 4, au petit matin. " Forcément, on est heureux de ne pas avoir de contraintes sanitaires cette année, de ne pas stresser avec ça. On n’y pense plus du tout d’ailleurs."

Et Dany, veille-t-elle encore sur l’événement qu’elle a lancé au début des années 1980? " Elle donne encore un coup de main et sera aussi sur place le week-end de la brocante. Les exposants et les passants sont contents de la voir, car c’est tout de même elle la mémoire vivante de la brocante. Mais elle profite aussi de ne plus avoir cette grosse dose de stress en amont de la brocante. C’était le cas lorsqu’elle a passé le relais au nouveau comité. Ça ne l’est plus maintenant, elle a pris l’habitude et elle profite de l’événement le jour J", conclut Jennifer Vanderlinden.